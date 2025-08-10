Dit is de goedkoopste auto met 1.000 pk van Marktplaats

En nee, het is geen Bugatti Veyron. Wat de goedkoopste auto met 1.000 pk van Marktplaats wel is, laat zich makkelijk raden.

Afgelopen week werd bekend dat BYD potentieel aan het werk is om een 3.000 pk sterke auto op de markt te brengen. Uiteraard elektrisch, want ondanks de relatief recente opmars van de serieuze EV, zijn daar al gigantische stappen gemaakt. Uiteraard behoeft het geen introductie dat één merk altijd heel goed is in de performance van EV’s tot het maximale benutten: Tesla.

Tesla Model S

Specifiek de Tesla Model S. Na de Roadster de eerste keer dat Tesla een auto bouwde voor de gewone man die elektrisch wil. Al snel kwam de ‘P85D’, met grote accu en vierwielaandrijving. Die en de P90D stonden garant voor ruim 700 pk en een buitenaards snelle sprinttijd. Elektrisch saai? Tesla zou het tegendeel gaan bewijzen. Om in 2020 de Model S weer bij de tijds te maken, ontvangt de auto nogmaals een facelift en dit keer gaat het hele interieur op de schop. Belangrijker is echter dat nu nogmaals gekeken wordt naar extra performance.

Plaid

Die kwam in de vorm van de topversie genaamd Tesla Model S Plaid. Waarmee Tesla de grens van twee seconden naar de 100 op zocht, mede dankzij een vermogen van 1.020 pk. Als je met je kop nog vers in de jaren ’00 zit, is het idee van een vierdeurs ‘gezinsauto’ met meer dan 1.000 pk compleet krankjorum. Maar het bestaat echt en je kan het kopen. Sterker nog: wij vinden een Tesla Model S Plaid, de goedkoopste auto met 1.000 pk, op Marktplaats.

Het gaat om een exemplaar uit 2022 in de kleur Stealth Grey. De Tesla Model S Plaid heeft de 90 kWh grote accu, waarmee 500 kilometer actieradius wordt beloofd. Da’s flink minder dan de Long Range van des tijds en als je continu de sprinttijd probeert te testen zal het nog minder worden. Doe dat dus niet te vaak, dan kan je deze krachtbeul ook prima als daily gebruiken.

Yoke

De performance van de Tesla Model S Plaid in zo’n vroeg exemplaar als dit heeft één nadeel. Namelijk het stuur: dat is het omstreden ‘yoke’-stuur. Mensen, ik snap een auto als de Tesla Model S als leuk totaalpakket echt en ik zou totaal niet afraden om er eentje te kopen om expres EV’s of Tesla’s te bashen. Maar dat stuur, dat was een misser van jewelste. Het ding dat je het meest aanraakt in de auto was het laatste dat een revolutie van deze proporties nodig had. Later bood Tesla dan ook een rond stuur aan als standaard. Doe ba die ba. Oh ja, en de yoke scheen ook problemen te hebben met sneller dan nodige slijtage, wat je ook in deze Model S ziet na iets meer dan 40.000 kilometer. Verder profiteer je wel van het compleet gereviseerde interieur wat weer in lijn valt met de Model 3, al heb je bij de Model S ook nog een klein display boven het stuur.

Kopen

Zoals gezegd heeft de Tesla Model S Plaid uit 2022 een nog lekker lage kilometerstand: 40.751 km. Ruim voldoende om nog even lol van te hebben. Nieuw is hier 143.000 euro voor betaald, maar de goedkoopste manier om 1.000 pk in huis te halen kost nu nog 79.950 euro. Inmiddels heeft Tesla de Model S wederom een update gegeven, maar tegelijkertijd de auto uit de prijslijsten gehaald voor vele markten, waaronder Nederland. Dit is dus wellicht de laatste versie van deze generatie Model S. Kopen kan uiteraard op Marktplaats.