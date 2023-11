Er wordt echt onmeunig veel zout gestrooid deze dagen

En als we zeggen ‘onmeunig’, bedoelen we ook ‘onmeunig’.

Onze zeer gewaardeerde collega @rubenpriest schreef het vanmorgen al; het kan glad zijn. Dat was het vanmorgen, maar de komende dagen kan het ook glijden en glibberen worden op ’s Heeren wegen. De winter lijkt te zijn ingevallen en dat biedt voor-, maar ook nadelen.

Een daarvan is dus de gladheid, maar ook de bestrijding daarvan. Want dat doen we al sinds mensenheugenis met zout. Onmeunig veel zout, kunnen we wel zeggen. Want als je leest hoeveel van dat spul alleen afgelopen nacht al is gestrooid, dan klapperen de oortjes.

Er wordt echt onmeunig veel zout gestrooid

Want in 1 nacht is er al bijna een miljoen kilo zout over de wegen heen gestrooid door de gele wagens met zwaailichten. Om precies te zijn was het 990.777 kilo zout dat onze wegen weer begaanbaar moest maken. Op dag 1, terwijl het niet overal heeft gevroren.

Onmeunig veel, niet? Dachten wij ook. En zeker als je bedenkt dat het eigenlijk nog niet echt is begonnen met die winter. Want met gladde zomerbandjes en een voorzichtige rechtervoet was het volgens mij ook best te doen. Denk ik, want ik heb natuurlijk gewoon winterbanden. Zoals het heurt.

Maar goed, dit is onmeunig veel, maar wel het topje van de ijsberg. Wat een beetje een gek spreekwoord is in dezen, doch dit geheel terzijde. IJsbergen smelten natuurlijk door het zout. Duh.

Maar goed, wil je zien waar de strooiwagens hun onmeunige hoeveelheden zout over het wegdek laten glijden, dat kan hier. En als laatste een tip, ook van de mannen (m/v/x/gnork) van Rijkswaterstaat: Het strooizout is niet eetbaar.

Mocht je je eitje er even in willen dopen als je in de file staat! We zeggen het maar even.