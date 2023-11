Pas nou op, het kan ontzettend glad zijn!

Gladheid door bevriezing. Natte weggedeelten kunnen voor verrassingen zorgen onderweg.

Het is bijna december. Toch is de winter gevoelsmatig wat vroeg begonnen. Nu is het niet zo dat er tientallen centimeters sneeuw ligt in het land, maar de temperatuur is afgelopen nacht wel op veel plaatsen onder nul graden celsius gekomen. En dat betekent oppassen geblazen als je vanmorgen onderweg bent.

Gladheid door bevriezing

Voor je het weet sta je achterstevoren. Met name in het begin van de winter is het ieder jaar weer raak. Automobilisten worden plotseling verrast door gladheid. Doorglijden en een andere auto of een lantaarnpaal koppen in de woonwijk als je pas nét onderweg bent is dan geen uitzondering.

Daarom geeft het KNMI ook code geel af in grote delen van het land vanwege kans op gladheid door bevriezing. Alleen in de kustprovincies is de waarschuwing niet van kracht. De vrieskou is van tijdelijke aard, over een paar uur klimt de temperatuur en is van gladheid geen sprake meer. Maar nu nog in de ochtend als je naar werk, school of wat dan ook gaat kan het nog zeker glad zijn.

Toch goed om in je oren te knopen. Ook voor de rest van de week. De komende nachten gaat het ook vriezen. Later deze week staat er bovendien nog meer winterse neerslag op de planning. Kortom, de winter lijkt te zijn gearriveerd. Zeg niet dat we je niet gewaarschuwd hebben ;-)