George Russell pleit voor een bijzonder verbod in de Formule 1

Jazeker. George Russel wil nóg een verbod in de Formule 1.

Regels. Sommige mensen zijn er dol op, anderen haten ze hartgrondig. Ik zit er persoonlijk een betje tussenin, als de regel ergens op slaat is het prima natuurlijk, maar er is ook een hoop onzin die gereguleerd is. Daar heb ik dan wat minder mee.

Wat dan die onzinnige regls zijn, daar kunnen we over soebatten, maar laten we dat vooral niet doen nu. Daarvoor kunnen we beter in de kroeg afspreken met een lekker koud glas pilsner bier erbij. Niet hier. Nee joh, is ongezellig.

Maar ik dwaal af. Het gaat hier om George Russell. Hij pleit voor een bijzonder verbod in de Formule 1. Maar wat zou dat zijn?

George Russell pleit voor een bijzonder verbod

Zou hij soms willen dat het verboden wordt om over het gras te rijden? Of om felle kleurtjes op de helmen te plakken? Of misschien wil hij een verbod op het dragen van een ketting van madeliefjes tijdens en vlak na de race? Of moet er zonder handschoenen worden gereden?

Of misschien is het wel een heel ander verbod dat George Russell wil. Misschien wil hij een verbod op de luide motoren die inmiddels toch al de 120db aantikken. Of mogen er wat hem betreft geen koptelefoons meer kapot worden geslagen op de tafels? Of, of, of…

Nee hoor, niets van dat alles.

George wil dat het personeel thuisblijft

Nee, George Russel wil een verbod op personeel dat bij elke race aanwezig is. En daar zit een best aardige gedachte achter. Hij vindt het vooral voor de monteurs en alle anderen die niet rijden niet verantwoord om in een jaar op 24 plekken te racen.

Niet vanwege de tijd die het kost, maar vooral vanwege de tijdszones die zo extreem uit elkaar liggen. Zo werd er een week geleden nog gereden in Las Vegas en een week erna in Abu Dhabi, waar het 12 uur later is.

George zat met zieke monteurs en andere medewerkers die ziek waren. Hun lichaam trok het niet meer, aldus de totaal niet ijdele Brit. Zelf was hij ook ziek, maar hij zegt zelf -terecht- dat hij niet moet janken. De coureurs hebben het volgens hem het beste van iedereen op de grid.

Daarom zou hij willen zien dat iedereen -de coureurs daargelaten- verplicht een aantal weekends thuisblijft. Dan kan hun lichaam weer even bijkomen en dat is voor iedereen goed. Zeker met de 24 races voor seizoen 2024 in het achterhoofd.

Sympathiek plan van Russell. Of vind jij van jiet?

Laat maar weten…