'Mensen die 's nachts werken tot 300% meer kans op ongeluk' - Autoblog.nl

Dit klinkt misschien een onderzoek is de categorie ‘open deur’, maar bij vermoeidheid door nachtdienst blijken de risico’s fors groter te zijn dan gedacht.

Zolang auto’s nog niet volledig autonoom zijn (en dat zijn ze voorlopig nog niet, wat Elon Musk ook beweert) zul je toch echt zelf op moeten letten. Een groot deel van de ongelukken is namelijk direct te wijten aan onoplettendheid. Dat kan zijn omdat je bewust met ander dingen bezig bent (je telefoon, om maar iets geks te noemen), maar ook omdat je simpelweg doodmoe bent. Dat laatste is soms lastiger te voorkomen.

Wat blijkt nu uit baanbrekend nieuw onderzoek van de Universiteit van Missouri? Als je regelmatig ’s nachts werkt is de kans op een ongeluk aanzienlijk groter. Oké, dat lijkt logisch en dat is het in principe ook. Toch is er hier meer aan de hand.

Dat zit zo: mensen die nachtdienst kunnen het zogenaamde ploegendienstsyndroom oplopen. Dat is dus een slaapritestoornis als gevolg van ’s nachts werken. Uit het onderzoek blijkt dus dat mensen die hier last van hebben bijna 300% meer kans hebben op een ongeluk.

Dat is zeer fors, zeker als je het vergelijkt met andere vormen van vermoeidheid. Bij chronische vermoeidheid en slaapapneu wordt de kans op een ongeluk namelijk ‘maar’ 30% hoger. Nu heeft natuurlijk niet iedereen die nachtdiensten werkt ook daadwerkelijk deze stoornis, maar naar schatting lijdt toch 10% tot 40% van deze mensen aan het ploegendienstsyndroom.

Het onderzoek is uitgevoerd in de VS op basis van data van zo’n 2.000 aanrijdingen en bijna-aanrijdingen. Fatale ongelukken zijn daarbij niet meegenomen, dus dit zou het beeld nog enigszins kunnen wijzigen.

Toch wijst dit erop dat mensen die vaak ’s nacht werken – en mogelijk dus het ploegendienstsyndroom hebben – serieus meer risico lopen een ongeluk te krijgen. Voor hen kunnen autonome auto’s dus niet snel genoeg komen.

Via: Science Daily