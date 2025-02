Lezersvraag: Welke filmauto is volgens jou de beste?

Welke filmauto is volgens jou de beste. De vraag spreekt voor zichzelf!

De vraag is eerder voorbijgekomen, dat weten we maar al te goed. Maar aangezien het een lange tijd geleden is en er inmiddels nieuwe films zijn uitgekomen, is de vraag wat ondergetekende betreft legitiem. Welke filmauto is volgens jou de beste?

En dat kun je breed nemen hoor. De beste kun je interpreteren zoals je zelf wil. Is het er een uit de beste film, of is het juist de auto die de film maakt. Zoals het lieve Kevertje uit Love Bug bijvoorbeeld?

Ik vind het zelf een lastige vraag. Er zijn namelijk zo vreselijk veel films waarin een auto een glansrol vertolkt, dat we er ongetwijfeld een boel gaan vergeten. Maar we wagen een poging, zo zijn we hier.

Allereerst wil ik een lans breken voor de Porsche 911 Turbo 3.6 uit de film Bad Boys. Ik heb oprecht geen idee waar de hele rolprent over gaat, maar die auto is natuurlijk helemaal geweldig. Moet ik nog uitleggen waarom? Nee toch, de plaatjes spreken boekdelen.

Helaas is hij recent verkocht, dus kan ik hem niet aan mijn collectie toevoegen. Als ik daar überhaupt de centen voor zou hebben…

Dan is de Audi S8 uit Ronin ook een favoriet. Weer zo’n film die ik allang ben vergeten, maar de bijrol voor de filmauto niet. Wat heb ik keer op keer zitten smullen tijdens de scènes dat hij die Peugeots 406 maar nipt voorbleef. Het blijft film hè?

Of de (neppe) Ferrari 250 California Spyder uit Ferris Buellers Day Off. Legendarisch. Maar ook de witte Ferrari Testarossa uit Miami Vice, al was dat volgens de letter van de wet geen filmauto, maar eentje uit een serie. En de bus uit Dumb en Dumber vind ik eigenlijk ook wel grappig…

Maar er kan er maar eentje de beste filmauto zijn. In mijn optiek natuurlijk. Dat is de DeLorean DMC-12 uit Back to the Future. Ik ga er niet eens woorden aan vuil maken. De beste film ooit gemaakt en de beste auto ooit gemaakt. En ja, beauty is in the eye of the beholder, geldt ook hier.

Maar wat ik vind, is volkomen irrelevant. Wat is volgens jou de beste filmauto ooit? Laat het ons weten in de comments!