De Yaris een truttenschudder? Dacht het dus effe niet

De tijd dat je de Toyota Yaris een truttenschudder kon noemen liggen definitief achter ons…

De Toyota GR Yaris is al een klein bommetje op wielen, maar Result Japan vond dat het nóg gekker kon. En dat is gelukt. Hun nieuwe widebodykit maakt van de compacte rally-rakker een brute, breedgeschouderde wegracer die eruitziet alsof hij rechtstreeks uit een videogame komt.

De grootste blikvanger? De absurde wielkasten. Geen subtiele flare, maar serieuze groeihormonen: de voorkant wordt 90 mm breder en de achterkant zelfs 130 mm. Dat betekent supercar-waardige proporties, compleet met geïntegreerde ventilatieopeningen om de looks én de aerodynamica op peil te houden.

Deze Yaris is geen truttenschudder

De kit komt verder met een agressieve splitter, een geventileerde motorkap en bredere skirts om de extra breedte in stijl te laten samenvloeien. Maar de achterkant… die is helemaal van de pot gerukt.

Een halve spoiler loopt over in een optionele GT-achtervleugel, waardoor het lijkt alsof deze GR Yaris elk moment een time-attack record gaat neerzetten. De achterbumper heeft extra luchtinlaten en een diffuser die doet vermoeden dat je zonder rijbewijs niet eens in de buurt mag komen.

En dan het uitlaatsysteem. De demo-auto is uitgerust met vier uitlaatpijpen met een burned-tip effect, en voor de grap zijn er nog extra pijpen door de bumper heen gestoken. Functioneel? Geen idee. Cool? Absoluut. En naar verluidt brult het ding als een bezetene. Zelfs met zijn kleine drie-pittertje.

De auto werd onthuld op de Tokyo Auto Salon, waar hij naast Toyota Gazoo Racing’s eigen mid-engine GR Yaris prototype stond. Zouden ze deze widebodykit daar ook op passen? Het idee van een mid-engine hyper hatch met deze bodykit is ineens niet zo vergezocht.

Wat kost dit bizarre geheel?

De bodykit is te bestellen en de eerste leveringen starten tussen maart en april 2025. De basisversie kost ¥594,000 (€3.800), met optionele extra’s zoals een geventileerde motorkap (€630), koplampkapjes (€85) en de GT-vleugel (€1.300). De velgen en het uitlaatsysteem moet je er zelf bij regelen, en een professionele installatie wordt sterk aangeraden.

Hoewel deze kit is ontworpen voor de facelifted GR Yaris, past hij ook op de pre-facelift modellen, mits je de nieuwe voorbumper meepakt. Wil je het iets minder extreem? Result Japan biedt ook een subtielere versie zonder de gigantische wielkasten, maar eerlijk gezegd: waarom zou je?

Anders kom je nooit van het truttenschudder imago af!