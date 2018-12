EU bereikt overeenstemming wat er met auto’s moet gebeuren

Wat staat ons de komende 10+ jaar te verwachten?

Het was een heel gedoe om tot een overeenstemming te komen, maar lidstaten van de Europese Unie en het Europese Parlement zijn tot een akkoord gekomen. Auto’s die in ons continent op de weg komen moeten minder gaan vervuilen en dat in rap tempo. Het is nog maar de vraag of autofabrikanten kunnen voldoen aan de strenge eisen, want de maatregelen zijn fors te noemen.

Zo is het de bedoeling dat personenauto’s tegen 2030 gemiddeld 37,5 procent minder uitstoten in vergelijking met 2021. Bij bestelbusjes bedraagt dit aantal 31 procent. Het komt enigszins in de buurt van wat het Europees Parlement in eerste instantie voor ogen had. Het parlement mikte op een reductie van 40 procent. Bij een eerder overleg in oktober kwam het circus in Brussel uit op 35 procent minder CO2. De uiteindelijke 37,5 procent is een compromis tussen de wensen van lidstaten en wat het Europese Parlement uiteindelijk voor ogen had. Overigens behoorde Nederland met ons klimaatkabinet tot de lidstaten die voorstander waren van die 40 procent.

Volgens de ACEA is de doelstelling onrealistisch en niet haalbaar als je kijkt naar waar de autoindustrie op dit moment staat. De branche stelt dat er enkel naar politieke motieven is gekeken en niet naar de huidige technologie. Een middelvinger naar de autobranche en een ‘je zorg maar dat je het voor elkaar krijgt’-mentaliteit.