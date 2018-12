Filmauto Steve McQueen ziet na 40 jaar weer het licht

Een mooi verhaal in de categorie barnfinds.

Wie heeft twee rechterhanden en is gek op Amerikaans spul? Deze Pontiac Trans Am uit 1980 werd gebruikt voor de film The Hunter, de laatste film van Steve McQueen. Na afloop van de filmopnamen kwam de auto in handen van Harold McQueen (geen familie). Deze meneer woonde op een afgelegen boerderij, waar in de buurt cast en crew destijds de film opnamen. Harold was regelmatig aanwezig op de set en werd vrienden met de crew aangezien hij geregeld van pas kwam als hulp.

Voor de film werden zes exemplaren van de Trans Am gebruikt. De auto’s werden geleverd door Pontiac zelf. Twee auto’s werden gesloopt voor de film en met één auto ging het mis. De Trans Am wilde niet ontploffen voor een scène. Er werd een zevende auto gekocht door de filmproductie om deze uiteindelijk te gebruiken. Als dank voor zijn werkzaamheden aan de film kreeg de boer één van de gebruikte auto’s. Het was een wrak, maar Harold was van plan de auto op te knappen.

Tot een opknapbeurt is het nooit gekomen. Na 40 jaar te hebben gestaan in een schuur werd de Trans Am verkocht aan een autodealer uit Katy, Texas. De eigenaar van het autobedrijf probeert de Trans Am te verkopen via een veilingssite. De Pontiac heeft 1.300 mijl op de teller staan en is nog steeds in dezelfde, beroerde conditie. Wellicht dat een koper de auto eindelijk écht gaat opknappen.