EU sluit akkoord uitstoot auto’s, Nederlands plan niet gehaald

Misschien maar goed ook.

Na uren overleggen heeft de Europese Unie een akkoord gesloten waar de meeste Europese landen zich in hebben kunnen vinden. Om klimaatproblemen aan te pakken keken de lidstaten hoe om te gaan met de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens. Niet alle landen, waaronder Nederland, zijn het eens met de maatregelen, maar behoorden uiteindelijk tot de minderheid.

Het akkoord dat er nu ligt stelt dat Europese auto’s in 2030 ongeveer 35 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met de auto’s van nu. Nederland had, samen met een stel andere Europese landen, liever gehad dat dit aantal 40 procent zou zijn. Te ambitieus, aldus de EU. Het zal blijven bij die 30 procent. Het overleg heeft uiteindelijk uren geduurd, omdat de lidstaten het maar niet met elkaar eens konden worden.

Vooral bondskanselier Merkel was een felle tegenstander van die 40 procent. Merkel, die een grote auto-industrie achter haar heeft staan, was van mening dat de plannen van onder meer Nederland veel te ambitieus zouden zijn. Om die 35 procent te halen zijn er veel meer elektrische auto’s nodig. 40 procent zou met de huidige toekomstvisies van autofabrikanten bijna onhaalbaar zijn.

Nederland laat het er niet bij zitten. Staatssecretaris Van Veldhoven (D66), die namens ons land aanwezig was bij het overleg, hoopt samen met de andere betrokken landen bij toekomstige gesprekken alsnog een verhoging op tafel te krijgen.

Het gaat nog zeker jaren duren voordat de meeste autofabrikanten met een volledige elektrische auto voor ‘de gewone man’ komen. Volgend jaar komen de Duitse merken als Mercedes en Audi met een elektrische SUV op de markt. Echter heeft niet iedereen 80.000 euro in een oude sok liggen om zo’n auto te kopen. Vandaar ook het hameren van Merkel op die 35 procent. Er is wat Duitsland betreft meer tijd nodig.