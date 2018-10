Nederland: CO2-uitstoot nieuwe auto’s nóg strenger

Wat onze regering betreft kunnen de maatregelen niet streng genoeg.

Volgende week komt de EU samen om te vergaderen hoe om te gaan met de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens. Naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs worden er nieuwe afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat door middel van doelstellingen de algehele CO2-uitstoot omlaag gaat. Dat de uitstoot omlaag moet is een mindset waar alle lidstaten zich in kunnen vinden, in hoeverre is echter per lidstaat verschillend.

Zo doet de EU, als het autoland Duitsland betreft, rustig aan met de afbouw. De Duitsers vrezen voor de eigen industrie als er te hard aan de CO2-kraan gedraaid gaat worden. De Nederlandse regering denkt er weer heel anders over. Wat ‘ons’ betreft, mogen de normen voor de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto’s en bestelwagens hoger komen te liggen dan nu is voorgesteld.

Vorig jaar kwam de Europese Commissie met een voorstel. Vanaf 2030 moeten auto’s 30 procent minder CO2 uitstoten in vergelijking met 2021. In 2025 moet dit 15 procent zijn. Uiteindelijk moet die 15 procent 20 procent gaan worden en die 30 procent moet 45 procent gaan worden, aldus het Europese parlement.

Nederland wil door middel van bonussen de auto-industrie stimuleren de CO2-uitstoot naar beneden te krijgen. Wanneer een autofabrikant weet te voldoen aan de eisen, moet daar vanuit de EU wat tegenover staan. Zoals gezegd staan de lidstaten volgende week tegenover elkaar. Het laatste woord is hier zeker nog niet over gezegd.