EU krijgt vinger in de pap bij toelating nieuwe auto’s

Brussel gaat zich er nu mee bemoeien.

Autofabrikanten die een nieuwe auto op de Europese markt willen lanceren, krijgen vanaf 2020 met Brussel te maken. De Europese Commissie en het EU-parlement zijn tot een overeenkomst gekomen. Nieuwe regels en typegoedkeuringen moeten zaken als het Volkswagen-dieselschandaal voorkomen omdat meer toezicht voor meer transparantie gaat zorgen.

Duitsland en Italië stemden tegen het plan, maar waren uiteindelijk in de minderheid. Ze waren geen fan van het idee dat Brussel meer controle zou krijgen. Onder de huidige regels kunnen alleen lokale instanties, zoals de RDW voor Nederland en de KBA in Duitsland, ingrijpen in eigen land als de zaken niet op orde zijn. Straks kan de EU ook in actie komen. Een aangestelde Europese commissie kan bijvoorbeeld een boete uitdelen als een auto niet aan de Europese normen voldoet of terugroepacties voor heel Europa op touw zetten.

EU-lidstaten moeten met deze nieuwe overeenkomst ook zelf aan de slag. De lidstaten worden verplicht om per 40.000 nieuw geregistreerde auto’s steekproeven uit te voeren. De resultaten van deze proeven moeten vervolgens publiekelijk bekend worden gemaakt.

Hoewel de Europese Commissie en het EU-parlement het eens zijn geworden over de nieuwe regels, moet er nog wel toestemming vanuit het parlement komen. De overeenkomst zal gaan gelden per 1 september 2020.