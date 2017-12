Deze fileknelpunten zorgden voor meer economische schade

Dat gaat lekker.

Er is in 2016 fors meer economische schade geleden door files op de Nederlandse snelwegen. Dat blijkt uit een vandaag gepresenteerd onderzoek van TNO in opdracht van Transport en Logistiek Nederland (TLN).

In plaats van verbeteringen ten opzichte van 2015, is de situatie juist verslechterd in 2016. Men kwam uit op een recordbedrag van 1,2 miljard euro schade wanneer alle files bij elkaar werden opgeteld. Vooral de transportsector heeft te leiden onder de files. Vrachten komen veel later aan, met economische schade voor de betrokken partijen tot gevolg.

In 2015 stond het traject A15 Ridderkerk – Gorinchem op nummer één als het ging om de meeste schade. Men kwam toen uit op een berekening van 11,4 miljoen euro. Met dit nieuwe onderzoek is er een nieuwe nummer één. De A4, tussen knooppunt Burgerveen en knooppunt Prins Clausplein, was in 2016 goed voor maar liefst 19,3 miljoen euro schade.

De TLN vraagt aan het kabinet om met oplossingen te komen. Zo pleit de organisatie onder meer voor meer asfalt. Bekijk de 20 duurste knelpunten van 2016 hieronder. Het onderzoek van vorig jaar over 2015 check je HIER.

20 – A28 knp Rijnsweerd – knp Hoevelaken – 4,4 miljoen euro

19 – A1 knp Beekbergen – knp Azelo – 4,5 miljoen euro

18 – A16 knp Terbregseplein – knp Ridderkerk – 5,5 miljoen euro

17 – A27 knp Eemnes – knp Rijnsweerd – 5,8 miljoen euro

16 – A20 knp Kleinpolderplein – knp Terbregseplein – 5,9 miljoen euro

15 – A16 knp Ridderkerk – knp Klaverpolder – 6,7 miljoen euro

14 – A2 knp Holendrecht – knp Oudenrijn – 7,4 miljoen euro

13 – A2 knp Everdingen – knp Deil – 7,5 miljoen euro

12 – A2 knp Deil – knp Empel – 7,5 miljoen euro

11 – A12 knp Waterberg – knp Oud Dijk – 7,6 miljoen euro

10 – A1 knp Diemen – knp Muiderberg – 8,7 miljoen euro

9 – A20 knp Terbregseplein – knp Gouwe – 8,8 miljoen euro

8 – A58 knp de Baars – knp Batadorp – 8,8 miljoen euro

7 – A27 knp Gorinchem – knp Hooipolder – 8,9 miljoen euro

6 – A58 knp Galder – knp de Baars – 9,1 miljoen euro

5 – A27 knp Everdingen – knp Gorinchem – 9,7 miljoen euro

4 – A1 knp Eemnes – knp Hoevelaken – 9,8 miljoen euro

3 – A12 knp Gouwe – knp Oudenrijn – 13 miljoen euro

2 – A15 knp Ridderkerk – knp Gorinchem – 13,2 miljoen euro

1 – A4 knp Burgerveen – knp Prins yClausplein – 19,3 miljoen euro

Foto: 456 GT in de file via @thomcarspotter op Autojunk