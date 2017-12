Deze auto’s met minimaal 400 pk kosten minder dan een ton

Voor als je wakker wordt met een ton.

Vele mensen die een paar maanden geleden in een lamme bui een paar Bitcoins kochten en ze vervolgens vergeten zijn, worden dezer dagen wakker met een ton. Leuk, maar wat doe je er vervolgens mee? Nou uitgeven aan een krachtige auto natuurlijk!

De Nederlandse staat profiteert zoals we weten ook een graantje mee van je dikke winst, wat de meeste auto’s met wat power onbetaalbaar maakt. Toch zijn er nog een paar heilige koeien met minimaal 400 pk die onder de zes cijfers voor de komma blijven. Zo houd je geldt over om laag in te stappen in het nieuwe muntje dat op gaat blazen als de world trade en kan je over enkele jaren alsnog die Lambo scoren.

Infiniti Q50 3.0 V6 T: 65.790 Euro



Een bekende in de lijst. Enige tijd geleden werd het idee voor deze ‘serie’ geboren toen we erachter kwamen dat je voor minder dan tweederde deel van een ton gewoon in een auto met ruim 400 pk kan stappen in Nederland. De Q50 heeft moeite voet aan de grond te krijgen in het D-segment, maar voor de liefhebber van veel pk’s voor weinig is dit een goede optie. De rest van de auto is ook zeker niet verkeerd, maar de styling van zowel exterieur als interieur moet misschien een beetje ‘je ding’ zijn.

De Volvo XC60, S/V90 en XC90 als T8: vanaf respectievelijk 68.045, 69.845 en 81.895 Euro



Volvo is afgestapt van de veelcilinders en legt zich volledig toe op vierpitters. In de T8 modellen (rijtest) worden deze met behulp van geforceerde beademing en elektropower opgezweept tot dik 400 pk. De uitstoot op papier valt echter relatief mee, wat deze Volvo’s qua pk/prijs-verhouding interessant maakt.

Audi RS3 Sportback: 79.905 Euro



Jawel, ook de geblazen vijfcilinder in de gelifte RS3 haalt de magische 400 pk grens. Bizar eigenlijk, zoveel horsies in een hatch. Een superscherp stuurijzer is de RS3 niet (rijtest), maar een lekker compacte mokerhamer zeer zeker wel.

Audi TT RS: 93.185 Euro



Wat voor de RS3 geldt is ook van toepassing op de TT RS, behalve dan dat hatchback gebeuren uiteraard. Ook de vanafprijs van de roadster (rijtest) blijft trouwens net onder de 100.000 Euro. Zonder opties tenminste.

Mercedes GLE 500 e 4MATIC: 94.279 Euro



Een premium fullsize SUV met 400 pk voor minder dan een ton? Jawel, het kan nog in Nederland zij het nipt. Zowel deze Mercedes als de volgende auto in de lijst gebruiken hybride techniek om de uitstoot te drukken. Dat drukt automatisch ook de prijs. Zo rol je al weg met deze dikke GLE voor 94.279 Ekkermannen. Onder de kap huist ondanks de naam ‘500’ dan uiteraard geen V8 meer, maar een geblazen 3.0 V6 en een wasmachinemotor.

Land Rover Range Rover Sport P400e: 97.665 Euro



Zelfde verhaal als bij de Merc, alleen dan met Britse swag. De Range Rover Sport staat sinds kort weer op punt en heeft wat goodies van de nieuwe Velar meegekregen. Daarmee is het infotainment-systeem een stuk prettiger geworden dan voorheen. Alleen is het even slikken als je onverhoopt de kap een keer open moet doen: daar huist namelijk net als in de Volvo’s een vierpitter…