Liefhebbers opgelet: GR86 heel kort leverbaar in EU!

De GR86 is heel kort leverbaar in Europa. Dus weer er snel bij, voordat de EU ook dit feestje weet te verstieren.

De Toyota GR86 is de opvolger van de GT86. Het is de meest perfecte sportcoupé, maar dan met alle nadelen eruit gefilterd. Een sportieve coupé met achterwielaandrijving, atmosferische motor en een handgeschakelde versnellingsbak. Het is eigenlijk best opmerkelijk dat zo’n puristisch recept bij de Toyota-dealer te verkrijgen is. De meeste producten van Toyota zijn juist vaak voorzien van hybride-aandrijving en voorwielaandrijving.

De GR86 was al aangekondigd voor de Japanse en Amerikaanse markt. Gelukkig is de auto straks ook leverbaar voor Nederlandse autoliefhebbers. Mocht jij in de fortuinlijke positie bevinden dat je zo’n auto kunt betalen, moet je snel handelen. De Toyota GR86 zal namelijk maar heel erg kort leverbaar zijn in Europa en derhalve dus ook in Nederland. Dat zegt de Europese Toyota CEO Matt Harrison tegen Autocar.

Geen hybride

De Toyota GR86 zal maar kort leverbaar zijn vanwege een andere reden die je zou denken. Aanvankelijk lijkt het logisch om te verwachten dat het komt door de ongeblazen boxermotor die het zonder hybride ondersteuning moet doen. Maar niets is minder waar, het heeft te maken met veiligheidseisen. Die zullen over twee jaar aangescherpt worden.















Matt Harrison kan alvast verklappen dat Toyota de GR86 daar niet op aan gaat passen. Gezien de lage afzet en hoge kosten, zal de auto dan slechts twee jaar leverbaar worden in Europa.

GR86 kort leverbaar

Ondanks dat de markt voor dergelijke leuke auto’s in Europa erg klein is, zijn de potentiële klanten wel fanatiek aldus Toyota. Speciaal voor hen is er dus een mogelijkheid om de komende twee jaar een GR86 te kopen.















Het is opmerkelijk dat Toyota nu met het bericht komt. De GR86 is namelijk nét onthuld en de auto wordt binnenkort verkrijgbaar in Europa. De prijs voor de Nederlandse markt is nog niet bekend, maar verwacht vanwege de BPM-boete geen koopje. De GR86 heeft en 234 pk sterke 2.4 liter boxermotor en kan in 6,3 seconden naar de 100 km/u accelereren de topsnelheid is 226 km/u. Maar de reden om de auto te kopen is het ongefilterde rijplezier.

Via: Autocar.