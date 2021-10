Golf-segment keldert in populariteit in Europa

De Golf zelf blijft populair, maar de compacte middenklasse kreeg een flinke klap dit jaar als we kijken naar de Europese cijfers.

De C-segment hatchback is vanouds een razend populair segment. De Golf, Astra en Focus waren niet aan te slepen. Uiteraard zijn dit nog steeds modellen die het goed doen, maar de hoogtijdagen van het segment zijn toch voorbij.

Aan het begin van het jaar was het C-segment nog het tweede segment in de Europese verkoopstatistieken. Inmiddels is het segment van de Golf echter gekelderd naar de vierde plaats. Dat gaat hard op deze manier.

Welke segmenten het dan beter deden, laat zich raden. De kleine en compacte SUV’s zijn gestegen ten koste van de traditionele compacte middenklasse.

We moeten er meteen bij zeggen dat de huidige cijfers een vertekend beeld geven. Dat heeft te maken met het chiptekort. Een analist legt tegenover Automotive News Europe uit dat grotere modellen waarop meer winst wordt gemaakt waarschijnlijk prioriteit krijgen in deze situatie. Een chip kan ten slotte maar één keer gebruikt worden.

Uiteindelijk zal de schade wel meevallen voor dit segment. De verwachting is dat de Volkswagen Golf (die onverminderd populair blijft) en consorten dit jaar goed zullen zijn voor 13% van de Europese verkopen. Vorig jaar was dat 14%.

Met name de verkopen van de Ford Focus kregen een zware klap dit jaar. Die daalden maar liefst met 49% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook dit heeft alles te maken met het chiptekort, waar de Focus zwaar de dupe van is.

Via: Automotive News Europe