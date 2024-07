EV-verkoop in Duitsland keldert dramatisch

Duitsland heeft echt geen trek meer in een EV.

Er klinken hier en daar wat negatieve geluiden over de vraag naar EV’s, maar in Nederland valt het allemaal nog wel mee. Het aandeel van EV’s in het eerste half jaar is gewoon gestegen. Uiteraard wel nog steeds met de nodige subsidies. Bij onze Oosterburen zien we echter een heel ander beeld.

We schreven eerder dit jaar al over de cijfers van het eerste kwartaal in Duitsland. Die waren niet om over naar huis te schrijven. We hebben nu echter nog slechtere cijfers. Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe onderzocht hoe het zat met de particuliere verkoop van EV’s in in het afgelopen half jaar.

Je denkt misschien dat we overdrijven met de titel, maar de vraag naar EV’s is echt serieus gekelderd in Duitsland. De orders van particulieren namen af met 47% (!) in het eerste half jaar van 2024. Oftewel: bijna een halvering ten opzichte van vorig jaar.

Waarom hebben Duitse particulieren niet zo’n trek in een EV? Dat is ook onderzocht. De voornaamste reden is toch het prijskaartje. Ook de onzekere (of simpelweg lage) restwaarde is een dingetje voor klanten. Verder wordt het gebrek aan een laadmogelijkheid thuis genoemd als reden om lekker een benzine- of dieselauto te kopen.

Met name voor de Duitse merken moet het feit dat de vraag naar EV’s op de thuismarkt zo duidelijk afneemt toch wel een klap zijn. Daarom is het ook niet gek dat veel fabrikanten hun EV-doelstellingen wat minder ambitieus beginnen te maken.

Bron: KFZgewerbe

Foto: Audi RS e-tron GT in Frankfurt, gespot door @Maurice16