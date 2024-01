Deze merken verkochten bijna geen auto’s in Die Heimat

Een mix van exoten en paradijsvogels. Deze merken verkochten minder dan 1.000 auto’s in Duitsland vorig jaar. Hoeveel Bentley’s verkopen ze daar eigenlijk?

Hoewel het bar slecht gaat met de Duitse economie (toch?), is het nog altijd een zeer belangrijke markt voor de autowereld. Het is natuurlijk de thuismarkt van ons aller meest geliefde merken. Maar ook voor merken uit andere windstreken is Die Heimat interessant. Het gaat toch om een land met ruim 80 miljoen gemiddeld genomen kapitaalkrachtige inwoners, die best wat hebben met de heilige koe.

Voor een automerk is het natuurlijk wel een afweging of je ergens vertegenwoordigd wil zijn in een land. Want ja, als je bijna geen metaal de showroom uit krijgt, waarom dan wel kosten maken voor een dealernetwerk, importeur, klantenservice, financiële tak enzovoorts. De schoorsteen moet wel roken. Zo hebben we in Nederland al wat merken zien verdwijnen van de markt. Maar wat zijn nu eigenlijk de Ladenhüter bij onze Oosterburen. Tijd voor een lijstje, met de top-14.

14. INEOS 966 stuks

De Defenderesque terreinbeul van chemie-miljardair en Mercedes F1 aandeelhouder Jim Ratcliffe komt in Duitsland tot een respectabele 966 verkopen. Net niet voldoende om de 1.000 stuks te kraken dus.

13. Lamborghini 949 stuks

Lambo komt ook net niet aan de 1.000 units. Ondanks de 582 Urussen die het sportwagenmerk uit Sant’Agata wegzette.

12. Bentley 809 stuks

Lamborghini’s concern-zusje Bentley doet 809 stuks, waarvan 496 Continental GT’s en 311 Bentayga’s.

11. Aston Martin 463 stuks

En dan een gaatje naar de nummer 12. Aston Martin is dus exclusiever dan Lamborghini en Bentley. De DBX doet ook hier iets meer dan de helft van de verkopen (260 stuks). Zo belangrijk zijn die SUV’s dus voor de exotische sportwagenmerken

10. Alpine 405 stuks

Alom geroemd, maar niemand koopt ‘m. De Alpine A110 is populair bij journalisten, maar die kunnen ‘m niet betalen. Het is helaas een kleine markt geworden, die van tweezits sportwagentjes voor net onder de ton. En Alpine kan daar slechts een klein stukje van opeten.

9. Rolls-Royce 344 stuks

In Nederland is de dealer blij als er per jaar 10 verkocht worden. In Duitsland knallen er 344 van deze dikke BMW’s over de toonbank. Het staat niet in verhouding met het verschil in bevolking. Hierom is Duitsland dus zo’n belangrijke automarkt. De Cullinan doet 97 stuks en dat is dus eigenlijk een relatief bescheiden aandeel in de verkopen.

8. Lotus 321 stuks

Wat voor Alpine geldt, geldt ook voor Lotus. De markt is klein en de Cayman vreet ‘m op. Misschien dat de Emira nog wat in de lift kan als deze zonder beperkingen wordt aangeleverd. Daar schort het momenteel naar verluidt nog een beetje aan bij Lotus.

7. Cadillac 307 stuks

Zo’n merk dat het in Nederland al helemaal heeft opgegeven. In Duitsland is de XT4 goed voor 217 verkopen.

6. Fisker 239 stuks

Het nieuwe Chinese product van de iets getalenteerdere Scandinavische Victor Muller. Met dit soort aantallen gaat hij echter alsnog dezelfde kant op als Vic natuurlijk.

5. Lada 149 stuks

Bijzonder in een tijd van sancties, maar kennelijk hebben 149 Duitsers vorig jaar nog een Lada gekocht. 86 stuks daarvan betrof een epische Niva. Die andere mensen mogen zich toch een afvragen wat ze nu eigenlijk aan het doen zijn.

4. Lucid Motor 99 stuks

99 Duitsers durfden de gave maar peperdure Lucid Dream aan. Qua auto snappen we dat wel. Qua toekomstbestendigheid moeten we het nog maar zien voor zoveel geld.

3. Maxus 64 stuks

Dit gaan we vaker zien natuurlijk. Chinese bedrijven gaan het bij bosjes proberen op de Europese markt. Maar gaan ook ondervinden dat zonder naamsbekendheid en zonder bijzonder product niet alles in goud verandert.

2. Morgan 60 stuks

Er zijn altijd een paar Duitsers te vinden die oude Britse stijl willen uitstralen. Meestal oogt dat vrij potsierlijk. Maar ach, met een Morgan an sich is niks mis natuurlijk.

1. Aiways 50 stuks

Terug naar de tekentafel of met de staart tussen de benen terug naar Peking.