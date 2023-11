Duitsland gaat oorlog aan met EV-rijders

In Duitsland is het oorlog met EV-rijders, als we hun maatregelen goed interpreteren.

Het moet ergens rond 2012-2013 zijn geweest. Bij een symposium in Detroit zitten de bazen van alle autobouwers bij elkaar. Elon Musk komt er eventjes vertellen dat we met zijn allen elektrisch moet gaan en dat de wereld er klaar voor is. Uiteraard lachen ze hem uit. We zijn nu tien jaar verder en de autobranche ziet er compleet anders uit.

Met name in Duitsland hebben ze het er zwaar mee. Het is niet dat er niet is geïnvesteerd en EV-techniek, het is alleen wat laat. Dus ze moeten gigantisch veel investeren, terwijl de afzet heel erg matig is. Om te overleven worden ‘oude’ modellen opgelapt om als nieuw door te gaan. Denk aan de ‘nieuwe’ Porsche Panamera en ‘nieuwe’ Volkswagen Passat.

Duitsland verklaart de oorlog aan de EV_rijder

Maar gelukkig gaat de Duitse overheid ze een beetje helpen, want Duitsland gaat de oorlog aan met EV-rijders. Want volgens de Duitse overheid zijn we er nog lang niet klaar voor om elektrisch te rijden. Niet zozeer om hun eigen economie te redden door de ICE-auto salonfähig te houden, maar voornamelijk door een voorstel van de Duitse overheid. Die hebben namelijk een ‘elektriciteit rantsoen’-motie ingediend.

De Duitse overheid voorziet namelijk dat het elektriciteit-netwerk overbelast gaat raken wanneer alle Duitsers hun Golfjes en E-Klasses inruilen voor ID3’s en EQE’s. Deze nieuwe wet moet ervoor zorgen dat de EV’s niet te veel kunnen laden. Let op: het gaat om thuisladers en laadpalen bij kantoren en dergelijke. Deze mogen niet meer dan 50 km per twee uur laden op het moment dat het net overbelast is of dreigt te raken.

Uitwerking

Wat de precieze uitwerking van deze wet gaat worden, weten we niet 100% zeker. Snelladen blijft op snellaadstations gewoon mogelijk. Wel weten we dat de wet is ingediend door het CDU/CSU plus de FDP en in moet gaan op 1 januari 2024.

Nu is het wellicht niet extreem spannend, maar vergeet niet dat JUIST het thuisladen het grote voordeel van een EV is. Als je moet wegrijden met een halfvolle accu, moet je alweer gaan rekenen of je het wel gaat redden.

Uiteraard is dit artikel van hersenspinsel van een broodschrijver, waarbij het vermaken bijna net zo belangrijk is als het informeren. Het kan natuurlijk zijn dat we hier broodnodige nuance missen, dus hopelijk klimt autobloglezer @steeph in het toetsenbord om het toe te lichten. Oh, en uiteraard mag Tjeerd de Groot in de commentsectie ook toelichten wat er mis was met de professionele mening omtrent stikstof van Professor Han Lindeboom (stikstofspecialist met uitspraken over stikstof die niet strookten met de goegemeente). Dan is dat ook uit de lucht.

Via: Greg Cable op X en Bundesnetzagentur

Met dank aan Martijn voor de tip!

