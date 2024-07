18 tips voor rijden op de Autobahn

We hebben aantal tips voor rijden op de Autobahn voor je!

Het is een beetje raar om over de Autobahn te praten anno 2024. Het is toch een beetje als opblijven op zaterdagavond om half negen. Je weet precies wat we bedoelen. Je werd telkens stiller en stiller om zo zo lang mogelijk op te kunnen blijven. Want je wist dat als je ging praten, je ouders erachter kwamen “ah die guppekop is nog wakker” waarna je alsnog naar je bed moet, liggend onder je Teletubbies-dekbed.

Alleen al praten over de Autobahn roept hetzelfde gevoel op. Het mag eigenlijk niet en is een beetje stout. Iedereen weet dat er ooit een einde aan gaat komen. Het is echter een belangrijk onderdeel van de Duitse Identeit. Amerikanen willen graag het recht om een geweer op zak te hebben, Nederlanders willen graag de mogelijkheid om drugs te gebruiken en in Duitsland willen ze graag het gas diep intrappen.

Maar stel, je hebt nog nog nog nooit op de Autobahn gereden en je bent dat wel van plan. Wat moet je doen? Waar moet je op letten? Of is het gewoon rijden tot de grens en dan bij het mooiste verkeersbord ter wereld het gaspedaal tegen het schutbord zetten? Dat gaan we je hier allemaal uitleggen!

Let op jezelf!

Het klinkt logisch, maar het begint natuurlijk bij jezelf. Als je net je rijbewijs hebt, is het misschien niet slim om een McLaren te huren en de A31 op te blaffen. Dat niet alleen, maar naast ervaring is concentratie een belangrijk punt waar het mis kan gaan. Zorg dat je goed bent uitgerust. Uiteraard is alcohol uit den boze, maar het is ook niet slim om de ochtend na een avondje doorzakken de Autobahn op te rijden.

Niet alleen omdat het een uur per glas duurt om af te bouwen, maar ook omdat je gewoonweg minder scherp bent. Je moet je überhaupt afvragen of je wel moet rijden met een kater, maar hard rijden is sowieso een no-go. Kortom, zorg dat je lekker in je vel zit. Hard rijden kost namelijk heel erg veel concentratie. En nee, van Red Bull wordt je geen Max Verstappen. Die is ook grumpy na een slechte nachtrust.

Controleer je eigen auto van te voren

Ook als je geen monteur bent, kun je je auto ingrijpend verbeteren. Zorg ervoor dat je auto tiptop in orde is. Trilt er een wiel of maakt er iets geluid? Laat het nakijken. Er zijn ook zat dingen die jezelf kunt bekijken. Of beter gezegd, MOET nakijken. Check het oliepeil van je motor, de luchtdruk in de banden, koelvloeistof, remmen, bandenprofiel, velgen en ruitenwisservloeistof. Pas als je zeker weet dat alles in orde is, kun je harder gaan rijden. Het is niet direct strafbaar als het niet 100% is, maar als bij een ongeluk blijkt dat er iets niet in orde was, kun je er alsnog problemen mee krijgen. Dat moet overigens niet de motivatie zijn.

Een paar andere technische dingen om rekening te houden: als je een paar keer flink geremd hebt, merk je dat je remmen sponzig aanvoelen en minder goed werken. Dat is fading. Over remmen gesproken, als je na een autobhanrit bij een verkeerslicht staat, zet de auto op de handrem. Zet ook de start-stop functie uit, de motor heeft namelijk de koeling hard nodig. Zeker als je een tudbomotor hebt is het zaak even de boel tot rust te laten komen.

Ruim de auto op!

Een ander ding: zorg dat de auto opgeruimd is van binnen. Dit klinkt stom, want het is immers je eigen auto, toch? Dat het een hondenbende is moet je zelf weten, maar je kan anderen in gevaar brengen. Zeker als je een paar keer flink hebt moeten remmen, vliegt losse troep door de cabine. Het laatste wat je wil is dat er troep onder de pedalen terecht komt. Wellicht een tikkeltje vergezocht, maar je kunt het heel makkelijk voorkomen.

Let op anderen

Net als met andere dingen in het leven zal het je opvallen dat je te maken krijgt met andere mensen. Houd daar rekening mee. Ga niet met 150 km/u snelheidsverschil anderen inhalen. Neem altijd gas terug en anticipeer. Houd rekening met het stomste dat iemand ineens kan doen en beperk je risico’s. Over het algemeen zijn Duitse automobilisten scherper dan de Nederlandse (komen we zo op terug) en gebruiken ze daadwerkelijk hun spiegels.

Wij Nederlanders hebben soms de neiging om anderen het geluk niet te gunnen. Onder het motto ‘ik een naar leven, jij een naar leven’ gooien Nederlanders hun auto rücksichtlos op de linkerbaan van de Autobahn. Dat is zeer onhandig van ze en een tikkeltje onbeleefd, maar het is niet een overtreding. Als hardrijder heb JIJ de verantwoording dat alles goed verloopt.

Met andere worden, je moet er rekening mee houden dat andere weggebruikers hun auto ineens op de linkerbaan plaatsen. Zoals mijn lieftallige vriendin zegt: “Je mag je erover verbazen, maar niet door laten verrassen.” Je kunt de mensen herkennen aan de gele kentekenplaten op een donkergrijze Renault Captur, Toyota C-HR of Kia Niro, al dan niet met een fietsenrek en Bobbejaanland stickers op de de ruit.

Let op de brandstof

Dit klinkt een beetje raar. Je rijdt juist geen EV omdat je af en toe in Duitsland rijdt. Maar ook een benzinemotor verbruikt enorm veel op hoge snelheid. De afstanden tussen de tankstations zijn daarentegen behoorlijk groot, terwijl het verbruik enorm toeneemt. Voor de zekerheid een reservetankje met 5 of 10 liter is niet eens zo’n onhandig idee. Qua tanken, als ‘ie over de helft leeg is, gewoon volgooien.

Zoek een Autohof

Tanken in Duitsland kán goedkoop zijn, maar de tankstations aan de snelweg zijn dat niet. In sommige gevallen zijn het gewoon Nederlandse prijzen. Je kunt zo 20 tot 30 cent per liter besparen door een Autohof te bezoeken. Daar zijn vaak ook ruime parkeerplaatsen, diverse restaurants en soms zelfs een hotel. Het is en blijft Duitsland, dus ook gokkasten en drank kun je eenvoudig vinden. Sommige gebouwen hebben een banner met ‘Erotik’ erop. Geen idee wat dat is.

Ga oefenen op de Autobahn

De meeste mensen komen met de Autobahn in aanraking als ze op vakantie. Dat is niet de beste manier, eigenlijk. Integendeel. De auto is dan namelijk volgepakt en voorzien van meerdere personen. Een zwaardere auto met een hoop afleiding aan boord is niet ideaal, dus houd hier altijd een marge aan. De remweg neemt namelijk flink toe. In plaats daarvan kun je beter op een vroege zondag het eens proberen met een lege auto en volledige focus.

Neem pauzes!

Autorijden vergt concentratie. Als je harder gaat rijden, moet je je nog veel beter concentreren. Niet alleen op je zelf en de auto, maar ook het andere verkeer. Het is aan te raden om geregeld een pauze in te lassen. Dan kun je genieten van de haute cuisine van de Duitse snelwegkeuken:

Ga op zondag naar de Autobahn

Duitsland is een belangrijke motor van de economie van Europa. Het is ook een zeer belangrijke verkeersnetwerk met enorm veel vrachtverkeer. Op zondagen mogen de meeste vrachtwagens niet rijden (behalve als ze bederfelijke waar aan boord hebben). Minder prettig: er zijn wél zondagsrijders.

Houd rekening met het weer

In Duitsland geldt er wel degelijk een maximumsnelheid als het regent. Dan mag je nergens harder dan 120 km/u. In veel gevallen soms zelfs langzamer. De Duitse Autobahn is vaak van beton en niet zo fijn als het ZOAB waarmee wij in Nederland verwend zijn. Als het heel erg warm is, houd de temperaturen van de motor goed in de gaten. Voor de motor is koud weer goed, maar let op gladde stukken. Ook een opdrogende baan is geen reden om volgas te geven. Met name aan de zijkant kan het vrij lang vochtig (en vies) zijn. Juist die ruimte wil je beschikbaar hebben als uitwijkmogelijkheid.



Er is altijd iemand die sneller is op de Autobahn

Tenzij je die Tsjechische man bent met enorme haast en een enorme Bugatti, is er altijd iemand sneller. Je bent je dus aan het concentreren op al het verkeer voor je. Maar kijk ook geregeld in de achteruitkijkspiegel.

Als jij 220 probeert te halen in je gechipte Ibiza, kan het zijn dat er een M5 op halfgas even met 260 voorbij komt zetten. Die vervolgens een door een Ruf gekietelde 911 Turbo ophoudt. Zoals we zeggen: er is altijd iemand die sneller is. Ga dus ook zeker niet proberen er een race van te maken, laat die gene er gewoon langs.

In- uit voegstroken

De in- en uitvoegstroken op de Autobahn zijn heel erg kort. Dus afremmen op de uitvoegstrook is niet verstandig, zeker niet omdat bijna altijd een (zeer) scherpe bocht volgt. Dus afremmen op de rechterbaan naar 100 m/u en dan pas afslaan richting het plaatsje Ausfahrt.

Met invoegen geldt hetzelfde, maar dan andersom. Als je gaat invoegen, proberen zo snel mogelijk de snelheid te matchen met de rest van het verkeer. In Duitsland maakt men vaak ruimte zodat je kunt invoegen, een ongekend fenomeen voor een Nederlander.

Rettungsgasse

In Duitsland rijdt men simpelweg beter dan in Nederland. Dus je moet zelf ook even je game uppen. Files? Dan maak je ruimte voor eventuele hulpdiensten, de zogenaamde Rettungsgasse. Ga niet constant van links naar rechts als je denkt dat sneller is.

Ritsen op de Autobahn

In Duitsland kan men daadwerkelijk ritsen. In Nederland druk je je auto ertussen en ga je boos zwaaien, maar in Duitsland is het simpel: om en om. Dus eerst de auto voor je, dan de auto naast je en dan ben jij aan de beurt. Ritsen doe je ook helemaal aan het eind, niet 1 kilomeer eerder.

Baustellen

Je gaat hoe dan ook Baustellen tegenkomen, welke route je ook rijdt. Hierbij is de rechterbaan aanzienlijk breder dan de linker. Let op: inhalen op de linkerbaan is niet altijd toegestaan.

Aantal banen

Aan de grens vind je alleen stukken Autobahn met twee banen. Als je verder Duitsland inrijdt heb je ze ook met meer dan twee rijbanen. Deze hebben de voorkeur als je harder rijdt.

Welke Autobahnen zijn dichtbij Nederland?

Je kunt in Nederland vrij snel op de Autobahn komen. Je moet simpelweg naar het oosten rijden. Als je in het zuiden woont, is het ietsje eenvoudiger.

A280 : Bad Nieuwenschans naar Bunde, hier kun je makkelijk de A31 pakken. Op zondag is de weg naar Emden zo goed als leeg, of je pakt het lange rechte stuk langs Papenburg richting Oberhausen. Hier test Brabus zijn monsters.

: Bad Nieuwenschans naar Bunde, hier kun je makkelijk de A31 pakken. Op zondag is de weg naar Emden zo goed als leeg, of je pakt het lange rechte stuk langs Papenburg richting Oberhausen. Hier test Brabus zijn monsters. A3 : Elten-Beek, de meest bekende overgang voor velen. Oberhause Straight. het is de verbinding tussen het Ruhrgebied en de A12 richting Den Haag. Het is een erg gaaf stuk, maar wel tweebaans. De kwaliteit was niet best, maar is inmiddels een stuk beter (minder hobbels). Veel Nederlanders en vrachtwagens die INEENS besluiten naar links te gaan.

: Elten-Beek, de meest bekende overgang voor velen. Oberhause Straight. het is de verbinding tussen het Ruhrgebied en de A12 richting Den Haag. Het is een erg gaaf stuk, maar wel tweebaans. De kwaliteit was niet best, maar is inmiddels een stuk beter (minder hobbels). Veel Nederlanders en vrachtwagens die INEENS besluiten naar links te gaan. A30 : overgang bij De Lutte. De A30 kruist snel met de A31, maar je kan richting Osnabrück.

: overgang bij De Lutte. De A30 kruist snel met de A31, maar je kan richting Osnabrück. A4 : Bocholtz naar Aachen: erg druk en veel stukken maximaal 120 km/u.

: Bocholtz naar Aachen: erg druk en veel stukken maximaal 120 km/u. A40 : snelweg van Venlo naar Duisberg: prima stukje Autobahn, drukte valt mee. De kwaliteit van de wegen is niet overal denderend. Ook veel stukken 120 km/u, dus da’s minder.

: snelweg van Venlo naar Duisberg: prima stukje Autobahn, drukte valt mee. De kwaliteit van de wegen is niet overal denderend. Ook veel stukken 120 km/u, dus da’s minder. A57 : Grensovergang Heijen A77. Dit is de snelweg waar de heren van AutoTopNL veelal de auto’s testen. Zij stappen bij Kalbecker Forst West en gaan dan heen en weer. Het is er relatief rustig en je kan zo hard rijden als je wil.

: Grensovergang Heijen A77. Dit is de snelweg waar de heren van AutoTopNL veelal de auto’s testen. Zij stappen bij Kalbecker Forst West en gaan dan heen en weer. Het is er relatief rustig en je kan zo hard rijden als je wil. A52 : Roermond naar Niederkrüchten:

: Roermond naar Niederkrüchten: A61: snelweg van Venlo naar Mönchengladbach, de Linksrheinische Autobahn. Ideaal als je naar het zuiden moet rijden en het Ruhrgebied wil vermijden, maar bijna alles is maximaal 120 of 130 km/u.

Hoe eet je een broodje worst op de Autobahn?

Als je op de Autobahn rijdt, is het verplicht om een broodje worst te eten. Dat moet. De Bockwurst eet je met een vers Brötchen, idealiter met ketchup, mosterd (Zenf) of nog beter: allebei.

Ga niet het broodje beleggen en proberen te eten als een sandwich. Pak het bakje, doe daar de sausjes op. Dan doop je de worst in de saus en neem je een hapje van de worst en direct een hapje van het broodje. Zo kun je optimaal genieten van deze delicatesse die je overal op de Autobahn kunt krijgen.

Headerfoto: RS6 op de Autobahn, gespot door @spotcrewda