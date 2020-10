EV's oase van rust en stilte? Niet als het aan Mercedes ligt - Autoblog.nl

Mercedes werkt aan manieren om ervoor te zorgen dat de EV niet meer zo rustig en stil is.

Een van de voordelen die vaak bij een elektrische auto wordt genoemd, is het kunnen rijden in rust en stilte. Want waar een dikke V8 natuurlijk lekker veel geluid maakt, is dat bij een elektromotor wel anders. Je hoort misschien een licht woesj-achtig geluid, maar veel meer dan dat krijg je niet. Okay, en op lage snelheden heb je natuurlijk het waarschuwingssysteem voor voetgangers, maar als je harder dan 20 km/u rijdt, is dat ook weg.

Nou noemden we de rust en stilte een alinea geleden nog een voordeel, maar Mercedes schijnt dat toch nét iets anders te zien. Zij werken namelijk aan een ‘multisensoriële ervaring met selecteerbare soundscapes en intuïtief verstaanbare feedbackgeluiden’. Dat je het maar weet.

Goed, als je even door de marketingwoorden heen leest, zijn ze het volgende van plan. Het idee is dat jij in je nieuwe Mercedes EQ-auto kan kiezen tussen allerlei verschillende ‘soundscapes’. Dit kan je zien als een pakket aan geluiden dat je auto maakt. Tijdens het rijden, het indrukken van het gaspedaal, het starten van de auto, wanneer je deze ontgrendeld, enzovoort. Het geluid van de auto past zich continu aan deze omstandigheden aan. Oh, en als je het Sport-knopje indrukt, dan worden de geluiden ‘dynamischer’.

Details over deze geluidjes geeft Mercedes nog niet, dus hoe het moet gaan klinken is nog niet helder. Wel rijdt er ergens een demo-EQC rond, waarin deze geluiden nu te horen zijn. Al gaat de EQC die je in de winkel kan kopen deze geluidjes niet krijgen, want volgens Mercedes is het bedoeld voor ‘toekomstige EQ-modelgeneraties’. Maar dan hoeft je EV van Mercedes dus niet per se stil te zijn.

Mercedes benadrukt wel dat deze geluidjes optioneel zijn. Je hoeft ze dus niet te hebben, als je ze niet wil. Merc zegt dat het met de geluidjes de overgang van verbrandingsmotor naar elektrisch ‘hoorbaar’ wil maken. Want het ontbreken van een dikke V8 merkt natuurlijk niemand.

Cynici zouden ook kunnen zeggen dat Mercedes hier een potentiële cashcow in ziet. De soundscapes kunnen namelijk in het MBUX-entertainmentsysteem worden geselecteerd en nieuwe soundscapes kunnen via ota-updates op de auto worden geïnstalleerd. Of Mercedes een ringtones-situatie voor zich ziet, waarbij je voor een paar euro nieuwe tunes voor je bolide aan kan schaffen, is niet duidelijk.

Wanneer we de blitse geluidjes kunnen verwachten, is niet bekend. Wel weten we dat Mercedes niet de enige is die denkt dat een EV niet altijd stil hoeft te zijn. Zo heeft Porsche voor de Taycan het Electric Sport Sound-systeem, waarbij de auto ook geluidjes maakt op basis van de auto aan het doen is. Dat moet de bestuurder ook helpen bij het autorijden, omdat de bestuurder zo een beter beeld krijgt wat de auto aan het doen is. Net als de motorgeluiden van een verbrandingsmotor, dus.