Britse snelheidsduivel knalt met 174 km/u door stad - Autoblog.nl

De bestuurder van deze zwarte Mercedes heeft kennelijk haast, want hij rijdt met 174 km/u door een Brits dorp.

Een paar kilometer per uur te hard rijden hebben we allemaal wel eens gedaan, maar deze bestuurder maakt het wel heel erg bont. Hij rijdt namelijk met zijn Mercedes met 174 km/u dwars door het Britse Sunderland heen. Dat is ruim drie keer zoveel als de limiet van 48 km/u. Een man met haast, dus.

De overtreding dateert al van augustus vorig jaar, maar volgens Chronicle Live zijn bovenstaande dashcambeelden pas onlangs vrijgegeven door de politie. In het filmpje zien we de Mercedes-sedan aan de rechterkant van de weg rijden. Dat is voor ons de juiste kant, maar in het Verenigd Koninkrijk natuurlijk niet. De spookrijder schiet met hoge snelheid langs tussen een verkeerslicht en een andere weggebruiker in. Dat de spookrijder daarbij de andere weggebruiker niet raakte, mag wel een wonder heten.

Die daschambeelden waren overigens cruciaal in het veroordelen van de snelheidsduivel, schrijft de Northumbria Police. Met die beelden kon de politie berekenen hoe hard de auto reed, door per frame de afgelegde afstand te meten. Op die manier konden ze aantonen hoe hard de Mercedes op dat moment reed, namelijk 174 km/u. De beelden zijn afkomstig van een Brit die toevallig zijn dascham op dat moment aan had staan. De bestuurder is inmiddels veroordeeld voor gevaarlijk rijden, eind deze maand krijgt hij te horen wat zijn straf is.