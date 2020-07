‘Ex-F1-coureur crasht in McLaren Senna LM’

Dat er een McLaren Senna LM stuk is, is zeker, maar of deze voormalig F1-coureur daarbij betrokken was, is nog onduidelijk.

De McLaren Senna LM is misschien wel een van McLaren’s meest mysterieuze auto’s ooit. We weten – dankzij een Schotse dealer – dat ie bestaat, maar verder heeft McLaren er weinig details over losgelaten. Hij heeft andere velgen, koelgaten boven de wielkasten én her en der wat LM-stickers, maar andere veranderingen zijn onbekend. Hoeveel Senna LM’s er zijn gebouwd? Geen idee, al wordt het aantal van twintig genoemd.

Wat we wél weten, is dat er sinds dit weekend eentje minder rondrijdt. In Monaco is er namelijk een oranje exemplaar tegen een lantaarnpaal geknald. De precieze omstandigheden zijn niet bekend, al kunnen we aan de foto’s afleiden dat het duidelijk niet stapvoets gebeurde.

De neus van de McLaren is sinds dit weekend een stukje korter, de voorbumper is er namelijk compleet afgerukt. Verder zien we een grote plas van de auto vandaan komen, is de voorruit stuk en is de motorkap ook niet waar deze hoort te liggen.

Bovenstaande foto laat zien dat een Peugeot betrokken was bij het ongeluk. Het lijkt er niet op dat ze elkaar hebben geraakt, maar dat ze allebei in de berm zijn gecrasht. In bovenstaande Instagram-post geeft fotograaf Rob Gilles meer info over de crash; hij zegt dat voormalig F1-coureur Adrian Sutil bij de botsing met de McLaren Senna LM aanwezig was. Media schrijven dat hij ook de bestuurder was van de McLaren, al geven ze niet aan hoe ze aan deze wijsheid komen.

Voor wie zich afvraagt wie Adrian Sutil precies is: deze Duitser reed van 2007 tot 2014 als coureur bij respectievelijk Spyker, Force India en Sauber. In 2015 was hij nog reserve-coureur bij Williams, maar na dat jaar was zijn F1-carrière voorbij. Overigens kennen we Sutil ook van twee andere opvallende feitjes: zo crashte hij in 2011 nog een Gumpert Apollo en gebruikte hij in datzelfde jaar een champagneglas als steekwapen.

Dank aan Flyerbunch voor de tip!