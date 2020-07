Tesla Model X zorgt voor chaos in Rotterdamse straat

Een winkel, twee auto’s en enkele fietsen in Rotterdam zijn door deze Tesla Model X in niet al te beste staat meer.

Met een gewicht van zo’n 2,5 ton is de Tesla Model X een lekker lompe SUV. Dat, plus die hoge rijpositie en de 423 pk waar dit model vermoedelijk mee werd geleverd, kan men het gevoel van veiligheid geven. Dat niets jou kan tegenhouden, zeker niet zoiets armoedigs als een Toyota Corolla of een Rover 25.

Jammer, denkt de bestuurder van deze Model X waarschijnlijk nu. Want als die twee auto’s de elektrische SUV wél tegen hadden kunnen houden, dan was de chaos hier nog enigszins beperkt gebleven. In plaats daarvan is de winkelstraat omgetoverd tot een plek van ravage, met brandweerlieden en politieagenten die de boel weer recht moeten trekken.

De precieze omstandigheden van deze crash zijn onbekend, wel zien we het chaotische resultaat. De Tesla reed op de Freericksplaats te Rotterdam. Zo te zien ramde de Tesla eerst de Toyota Corolla van achter, die daardoor wegschoot. Mogelijk crashte deze Corolla ook met de rechter voorkant tegen de neus van de Rover. De neus van die Rover is overigens flink toegetakeld en dan met name de ophanging linksvoor. Repareren heeft hier waarschijnlijk fiscaal gezien niet zo heel veel zin meer.

Mogelijk staat de Corolla eenzelfde total-loss-lot te wachten. De kont is nu een flink stuk kleiner, waarbij de schade verder gaat dan ‘alleen’ de achterklep en de bumper. De ergste schade, lijkt echter bij de Model X zelf te zijn. Want hier is de bumper compleet geruïneerd, kan de motorkap naar de schroothoop en zijn alle airbags afgegaan.

De dollemansrit van deze Model X in Rotterdam eindigde bij de pui van een woon- en kledingzaak, die nu aan gruzelementen is. Enkele plantenbakken en fietsen hebben het ongeluk zo te zien ook niet overleefd. Voor zover bekend zijn er – naast de bestuurder – geen gewonden gevallen. Wat misschien wel als een wonder mag worden gezien. De bestuurder is nagekeken door de ambulance, maar bleek niet ernstige gewond te zijn. Datzelfde kunnen we niet zeggen over de drie auto’s.

Foto’s: Marco Hoope en Video Duivestein via Media TV.