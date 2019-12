McLaren komt met straatlegale Senna GTR

Daar was nog wel genoeg ruimte voor, toch?

McLaren is soms vrij onvoorspelbaar. Zoals toen ze met de 620R kwamen, die in de laagste serie (540C, 570S, 570GT, 600LT en dus 620R) al een beetje uitleg nodig had. Toch is er ook een deel van het McLaren-gamma waar het allemaal heerlijk voorspelbaar is: de topklasse. Dat leggen we even uit.

In de vroege jaren ’90 had je de McLaren F1, de eerste straatauto van het merk. Het geesteskind van Gordon Murray was ongekend snel, maar niet alleen door zijn snelheidsrecord van 386 km/u. De auto was ook gebalanceerd en goed voor enorme circuitprestaties. Niks ten nadele van Bugatti, maar de enorm logge Veyron is wat dat betreft minder indrukwekkend. Die circuitprestaties vertaalden zich naar verscheidende circuitversies van de McLaren F1. De bekende Long Tail, maar ook versies van de korte F1. De raceversies werden ‘GTR’ gedoopt.

Voor de F1 GTR mogen dan spreekwoordelijk alle remmen los. De auto is lichter dan de straatversie, krachtiger dan de straatversie, en door aerodynamische hulpmiddelen als een grote vleugel ook nóg dat stukje beter in de bochten. Dan gaat er iets prikkelen. De McLaren F1 wil zo goed zijn in zowel snelheid als bochtenwerk, maar is nu goed in beide. Kun je dan niet wat elementen toevoegen aan de reguliere F1 om hem nog scherper te maken op een circuit? Het antwoord werd gegeven in de vorm van de McLaren F1 LM.

Je moet de F1 LM niet zien als een reguliere F1 met upgrades. Je moet het zien als een F1 GTR die enkel zo is aangepast dat er een nummerbord op mag. Je moet de F1 LM dan ook vergelijken met bijvoorbeeld de Lamborghini Diablo GT: de heftigste versie van de toch al heftige Diablo. De normale F1 is al een zeldzaamheid, maar voor een F1 LM moet je écht goed zoeken. Dan nu waarom McLaren in dit geval voorspelbaar is. De opvolger van de F1, de P1, kwam in zijn levensloop ook als GTR, waar je dus alleen mee op het circuit mag. Gooi daar de essentiële zaken bij op als motor- en geluidsrestricties, een stel knipperlichten en iets minder heftig spoilerwerk, en je hebt exact hetzelfde recept als de F1 LM. Dit keer heet de creatie P1 LM. De auto’s werden overigens gebouwd door Lanzante, een derde partij. Niet door McLaren, of in de divisie van de P1, MSO, zelf.

Je voelt hem al aankomen: momenteel is de opvolger van de P1 nog steeds een hot item. De McLaren Senna, die overigens al direct uitverkocht was, wordt nu door en door geleverd aan klanten. Er bestaan bijna geen identieke versies van de hypercar: de mogelijkheden van McLaren Special Operations zijn oneindig. MSO heeft nu een nóg exclusievere Senna afgeleverd aan de McLaren-dealer van Glasgow. En je kunt al raden wat het is. De Senna kennen we, de Senna GTR die alleen voor het circuit is, kennen we ook. McLaren Glasgow heeft de eerste Europese McLaren Senna LM.

Er was geen grootschalige aankondiging voor dit speciaaltje, toch is het dit keer wél een project van MSO zelf. Naar verluidt kost het apparaat 1,3 miljoen pond en komen er 20 van. De eerste is deze grijze met oranje die dus in Glasgow het daglicht ziet. Een nadeel van de auto wordt al duidelijk als je er een blik op werpt: hij verschilt niet zoveel met de reguliere Senna. Logisch: de Senna is van zichzelf al zo ongeveer het meest heftige wat je op straat aantreft. Voor de LM konden ze dit keer alleen maar een setje lichtere wielen toevoegen en koelgaten boven de wielkasten.

Dit maakt het totaal straatlegale Senna’s 520 stuks. Er is al één andere gespot in de VS, deze is compleet en helemaal oranje. Een bijzonder project en een mooie hommage aan de F1 LM. Al heeft het bij de Senna minder zin dan je verwacht.

Met dank aan Jort voor de tip!