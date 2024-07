Iedereen koopt een Lambo

Luxemerk Lamborghini blijft het goed doen, zo laten de verkopen in 2024 tot nu toe zien.

Diverse luxemerken hebben een wat mindere periode achter de rug. Verminderde vraag uit bijvoorbeeld China zorgt ervoor dat minder belangrijk speelgoed zoals een luxe auto wat lager op de prioriteitenlijst staat bij de rijken. Een merk als Lamborghini heeft daar nauwelijks last van.

Lamborghini verkopen 2024

Sterker nog, de omzet dankzij Lamborghini verkopen nam met 14,1 procent toe in het eerst halfjaar van 2024 als je dit vergelijkt met dezelfde periode een jaar geleden. Het merk wist 5.558 auto’s aan de man te brengen. Het modellengamma is dan ook sterk: met een nieuwe Urus en de Revuelto als opvolger van de Aventador. Alleen de Huracán is nog het ‘bejaarde’ model binnen het gamma.

Top 5 verkopen

Met 458 miljoen behaalde Lamborghini zelfs een recordwinst. Dat doen de Italianen toch goed en een stuk beter dan die andere Italianen even verderop. De Verenigde Staten blijft met 1.621 verkopen de belangrijkste markt voor het merk. Als je succes hebt in de Verenigde Staten en je wilt dit tonen op een manier waarop iedereen dat begrijpt: koop een Lambo. Dat zit inmiddels gebakken in de Amerikaanse cultuur onder de nieuwe rijken, daar profiteert het merk dankbaar van.

Duitsland volgt als tweede land, met 595 verkopen. Op de derde plek staat Japan met 354 verkopen. China, Hong Kong en Macau zijn gezamenlijk goed voor 337 stuks. Hekkensluiter van het lijstje Lamborghini verkopen in de eerste zes maanden van 2024 is Italië: 268 verkopen.

Revuelto leveringen

Met name klanten van de Revuelto zullen halsreikend hebben uitgekeken naar de komst van hun exemplaar. Lamborghini is dit jaar begonnen met het uitleveren van de supercar. De eerste orders werden twee jaar geleden al geplaatst voor het beest met een hybride V12.

Einde in zicht voor Huracán

De productie van de Huracán draait nog op volle toeren. Tot en met december 2024 rolt deze V10-machine van de band bij Lamborghini. Alle productieslots zijn al vergeven. De razendpopulaire supercar blijft tot het einde van zijn leven in trek. Dat is echt knap. Van begin tot het einde wist de opvolger van de Gallardo klanten te vinden.