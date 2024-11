Lamborghini voelt niks van economische pijn

Met dank aan de Urus gaat het Lamborghini voor de wind.

Terwijl allerlei merken, inclusief Ferrari, genoegen moeten nemen met minder leveringen is het Lamborghini die het tegenovergestelde doet. De Italiaanse autofabrikant kan terugblikken op een uitstekend derde kwartaal.

In het derde kwartaal van 2024 leverde Lamborghini 8.411 auto’s af. Een stijging van 8,6 procent in vergelijking met dezelfde periode in 2023. De omzet kwam uit op 2,43 miljard euro. Een stijging van maar liefst 20 procent. De winst bedroeg 678 miljoen euro. Dat is een stijging van 9,8 procent.

Urus blijft topper

Stephan Winkelmann, CEO van Lamborghini, spreekt in een reactie over een extreem positief resultaat. Waar veel merken toch een stapje terug doen, dendert de Lamborghini-trein keihard door.

Een groot deel is te danken aan de Urus. Inmiddels een volumemodel voor de Italiaanse autobouwer. Het haalt het exclusieve randje er wel een beetje van af natuurlijk. Zonder de Urus had Lamborghini zo’n mooi resultaat nooit kunnen behalen.

De Urus SE werd dit jaar in april gelanceerd. Inmiddels is de SUV van Lamborghini zo populair dat alle productieslots voor 2025 al zijn vergeven. Nu een nieuwe Urus bestellen betekent dat je minstens tot 2026 moet wachten voordat je auto überhaupt in productie gaat. Zo groot is de vraag naar het ding.

2024 is bovendien het jaar van de Revuelto. Ook dit wapen met V12 is in trek. Lamborghini kan inmiddels communiceren dat er een wachtlijst is voor twee jaar wie nu een nieuwe Revuelto wil bestellen. Sinds september van dit jaar maakt ook de gloednieuwe Temerario deel uit van de orderboeken.

Kortom, Lamborghini heeft goede papieren voor 2025. De fabriek draait op volle toeren om alle rijken op deze aarde hun Lambo af te leveren. En met Bitcoin op een all time high: in welke kleur komt jouw Lamborghini?