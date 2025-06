Expert adviseert EU: ”Verbrandingsmotor is niet de vijand”

Volgens de kenner is ”volledig elektrisch gaan onmogelijk”.

Over tien jaar is het al zover. Dan moeten alle nieuwverkochte auto’s in de EU uitstootvrij zijn. Daar zijn we nog ver van verwijderd. Hier in Nederland waar de EV-transitie best prima loopt in vergelijking met andere landen, is iets meer dan een derde van de nieuwverkochte auto’s elektrisch. Terwijl de EV straks voor het overgrote deel van de nieuwverkopen moet zorgen.

Maar is het wel terecht dat de EU focust op de elektrische auto? En zo niet, wat moeten we dan wel doen? Dat legt Pierre-Jean Tardy aan Autoblog uit. Tardy is de Chief Hydrogen Engineer bij Alpine. Hij werkte lange tijd in de F1 waarin hij sleutelde aan de kampioenschapsmotoren van Renault voor Alonso en Vettel. Die titel verklapt waarschijnlijk al waar dit heen gaat, maar let wel: de Alpine-werknemer is niet volledig gefixeerd op zijn werkgebied.

Als hoofd-waterstof bij Alpine heeft Tardy op dit moment één groot project onder zijn hoede: de Alpine Alpenglow. Deze waterstofracer wordt klaargestoomd om in 2028 mee te doen aan de 24 Uur van Le Mans. De krachtbron is geen elektromotor zoals bij verschillende personenauto’s op waterstof, maar een V6. We zien en horen de Alpenglow op Spa-Francorchamps bij wat demo-rondjes en eerlijk is eerlijk: je hoort geen verschil tussen een benzine- of waterstof-V6.

De rol van waterstofpersonenauto’s in de EU

Je zou het misschien niet zeggen, maar ook waterstofauto’s zijn niet volledig uitstootvrij. Tardy legt uit: ”De verbranding zelf stoot voornamelijk water uit. Als je waterstof met zuurstof combineert, krijg je water. Er is nog een andere stof die je uitstoot. Deze stof komt ook vrij bij diesel- en benzinemotoren en dat is stikstofoxide.”

Gelukkig is er een oplossing tegen de stikstofuitstoot: ”Deze vervuiling kan echter met verschillende technologieën worden verminderd. Een zeer arm mengsel helpt om de uitstoot zeer laag te houden; waterinjectie kan ook helpen, en uiteindelijk zou je ook nabehandeling kunnen gebruiken die al bij personenauto’s bestaat. Het kan heel schoon zijn.”

Waterstof schoner dan EV?

En hoe schoon is heel schoon dan? Kan een waterstofauto bijvoorbeeld schoner zijn dan een EV? Tardy: ”Dat hangt vooral af van waar de elektriciteit die je gebruikt, vandaan komt. Als het uit kolen komt, is het het niet waard. Je moet ook rekening houden met de energie, materialen en CO2-uitstoot die nodig is om de batterijen te produceren.”

De waterstof die nu wordt gewonnen, is grijze waterstof. Hierbij komen fossiele brandstoffen te pas om de waterstof te ontwikkelen. ”Er zijn echter technologieën zoals waterkracht om waterstof te produceren die je instaat stellen om waterstof te produceren zonder koolstofemissie. Daar heb je dus elektriciteit voor nodig en deze elektriciteit moet gewonnen worden uit koolstofarme technologie. Dit kan wind-, zonne-energie of zelfs nucleaire energie zijn. Van het begin tot het eind kan het extreem schoon zijn”, zegt Tardy

Waterstof al magische middenweg?

Dus, waterstof kan op termijn schoner zijn dan de elektrische auto. Nog een groot verschil is dat je onderscheid kunt maken tussen waterstofauto’s met een verbrandingsmotor en elektrische waterstofauto’s. Voor ieder wat wils dus. Dat klinkt als de perfecte middenweg, niet waar?

Nee, volgens de waterstofexpert niet. Tardy: ”Er is duidelijk geen magische oplossing. De toekomst van de mobiliteit is een mix van oplossingen, een mix van krachtbronnen.” Volgens de Alpine-medewerker is de volledige focus op EV’s leggen, ook niet de oplossing. ”Je kunt niet de hele markt elektrisch maken. Dat sluit ook niet aan bij wat klanten willen.”

Advies aan de EU en aan de experts

Tardy vindt dat de denkwijze van de Europese beleidmakers niet juist is. ”De verbrandingsmotor is niet de vijand, de vijand is fossiele brandstoffen. Je kunt de verbrandingsmotor gebruiken met koolstofvrije brandstoffen. Dat is het doel van waterstof”, zegt de Alpine-engineer.

Waarom luisteren de EU-leden dan niet naar de experts uit het vak? Volgens Tardy ligt dat aan de experts en niet aan de ministers: ”Ik denk dat wij engineers en technici daarin pedagogischer moeten zijn. Ministers willen waarschijnlijk een eenvoudig antwoord, maar wij moeten beter uitleggen wat er echt op het spel staat om goede beslissingen te maken.”

Oftewel, experts: ga de Europarlementariërs eens opvoeden!