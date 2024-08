BMW: “EU wil stiekem toch verbrandingsmotor verbannen”

BMW waarschuwt dat de EU ondanks een vrijstelling voor e-fuels de verbrandingsmotor stiekem toch wil verbannen.

UIIIIIIRROOOOOOOOPA is keihard aan het werk om de verbrandingsmotor te verbannen. Maar onder druk van met name de Duitse auto industrie, deed het vorig jaar toch een concessie. Vanaf 2035 zouden verbrandingsmotoren in auto’s voor goed verboten zijn. Maar er kwam een uitzondering voor auto’s met verbrandingsmotor die op e-fuels rijden.

Ervaren rotten wisten daarmee; ah, dus we gaan toch weer door op dezelfde voet. Maar, onder andere Oliver Zipse, topman van BMW, denkt daar anders over. We schreven onlangs al dat de honcho erg kritisch is op de regels van de EU. BMW is uitgesproken voorstander van doorgaan met de verbrandingsmotor, in een mix met andere aandrijvingsvormen. Op zich is het wel mooi om te zien dat Zipse zo bezig is met 2035. De beste man moet zich immers ook realiseren dat hij dan zelf al lang niet meer de topman zal zijn van het bedrijf, normaal gesproken. Maar hij heeft dus hart voor de zaak, kennelijk.

Zo simpel als de uitzondering voor e fuels lijkt, is die echter niet. Deze oplossing is alleen een oplossing als er grote hoeveelheden e fuel gemaakt worden, voor een acceptabele prijs. Dat is een. Maar er zijn ook, zoals altijd, regeltjes opgesteld door de EU om het gebruik van e fuels minder aantrekkelijk te maken.

Sensor

Verbrandingsmotoren moeten van de EU in 2035 namelijk een sensor hebben, die meet of er daadwerkelijk e fuel in de tank zit. En zo niet, dan mag de motor niet starten als de sleutel wordt omgedraaid (lees: op de startknop wordt gedrukt). Je moet dus niet denken dat je in je nieuwe Porsche 995 GT3 RS gewoon ouderwetse peut kan tanken en net kan doen alsof je neus bloedt.

BMW denkt dat de EU op dit soort manieren stiekem alsnog de verbrandingsmotor in de ban wil doen. Niet door het letterlijk te verbieden, maar door het zo onmogelijk te maken dat niemand het nog wil. Een beetje zoals in Nederland al jarenlang de Ford Mustang GT verboden wordt. Waarvan akte.