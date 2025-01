Oplossing voor waterstof verbrandingsmotor? Een turbo!

De turbo hierboven kan voor een doorbraak voor de verbrandingsmotor op waterstof in Europa.

In de wedloop of elektriciteit, benzine, diesel, LPG of een combinatie van twee van deze brandstoffen nou het beste zijn voor een auto, dreigt waterstof steeds verder naar de achtergrond te verdwijnen. Ja, er wordt nog wat in geïnvesteerd door Toyota en BMW, maar de tijd waarin we dagelijks over waterstofauto’s schreven is wel voorbij. Of komt daar binnenkort verandering in?

Het Amerikaanse Cummins zegt een doorbraak te hebben. Het broodnodige antwoord op alle problemen van de verbrandingsmotor op waterstof? Een turbo! Dit extra onderdeel voor op de verbrandingsmotor is speciaal ontworpen ”om te voldoen aan de unieke vereisten van waterstofmotoren”. Zo is de vorm aangepast om te blijven werken tijdens de wisselende temperaturen in de motor. Daarnaast beheert de turbo het water dat vrijkomt bij de verbranding van waterstof. Kortom, alleen maar voordelen.

Het nadeel van de turbo op de waterstofverbrandingsmotor

Misschien vraag je je nu af wanneer je je MX-5 kunt ombouwen tot waterstofauto. Dat zal nog even duren. De turbo van Cummins is speciaal ontworpen voor waterstofverbrandingsmotoren in ”zware voertuigen”, oftewel vrachtwagens. Om de pijn een beetje te verzachten: Cummins maakt ook kratmotoren, dus misschien komt de waterstof turbomotor ooit nog wel los te koop.

Voor Nederlandse transportbedrijven kan deze waterstof turbomotor erg interessant worden. Cummins heeft de aandrijflijn zo gebouwd dat ie voldoet aan de Euro 7-normen. Sterker nog, er is al ”een grote Europese OEM” die een stel motoren heeft besteld. Wie deze klant is, mogen we niet weten. Misschien Mercedes? Of Volvo?