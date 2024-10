Volvo vraagt EU om verbrandingsmotor alsnog te verbieden in 2035

Als het aan Volvo ligt gaat de verbrandingsmotor er gewoon uit in 2035.

Het EU-verbod op het verkopen van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor was altijd al twijfelachtig, maar komt nu steeds meer onder druk te staan. Veel autofabrikanten stellen hun EV-doelstellingen naar beneden bij. Inclusief Volvo, die hun eerdere doelstelling om in 2030 alleen nog maar EV’s te bouwen laat varen.

Toch heeft Volvo er kennelijk nog steeds belang bij dat de verbrandingsmotor wordt uitgebannen. Er is namelijk een groep van vijftig bedrijven die een smeekschrift heeft ingediend bij de EU om vast te houden aan 2035. Dit zijn bedrijven uit verschillende branches, waaronder IKEA, Uber en… Volvo.

De verklaring is eveneens ondertekend door Rivian, maar dat zij graag een verbod zien op verbrandingsmotoren is natuurlijk logisch. Volvo heeft echter dusdanig ingezet op EV’s, dat het uitstellen van de EU-doelstelling hen blijkbaar óók slecht uit zou komen.

Ergens snappen we dat wel, want tegen die tijd is hun huidige gamma aan benzineauto’s zwaar verouderd. En Volvo heeft misschien geen zin om nog een nieuwe auto met verbrandingsmotor te ontwikkelen. Weliswaar kwamen ze recent met de vernieuwde XC90, maar dat is in de basis natuurlijk een oud model. Zeker tegen de tijd dat het 2035 is.

Andere grote autofabrikanten, zoals Volkswagen en Stellantis, hebben deze verklaring niet ondertekend. Zij hopen waarschijnlijk stiekem dat ze nog lang auto’s met een verbrandingsmotor kunnen verkopen, ook ná 2035. De Italiaanse overheid is hier ook groot voorstander van.

