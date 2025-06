Tesla-verkopen in Nederland trekken weer aan

Tenminste, van de massaproducten.

De tendens is al lange tijd hetzelfde: na een stormachtig periode waarin iedereen een Tesla wilde, kwam de inkakker en keerde ineens iedereen zich tegen Tesla. Dat zagen we ook terug in de verkoopcijfers, zowel de Nederlandse als de Europese. Voor de paar Tesla-aanhangers die er nog zijn, is er goed nieuws: de nieuwverkopen in Nederland trekken weer aan.

Dat blijkt uit de cijfers over de autoverkopen van mei 2025 in Nederland. RAI Vereniging, BOVAG en RDC leveren ook deze maand de verkoopdata. In april 2025 verkocht Tesla een historische laag aantal van nieuwe auto’s in Nederland van 382 stuks. In mei 2025 zijn dat er een stuk meer.

Tesla moet het hebben van de Model Y en Model 3. Er kwamen maar drie nieuwe Model X‘en naar Nederland en slechts twee Model S‘jes. De Tesla-verkopen worden goed gemaakt door de Model 3 (404 stuks) en de Model Y (648 stuks). Daarmee staat de Y zelfs in de top vijf van meest verkochte modellen in mei 2025.

Bestverkochte auto’s van Nederland

Mei 2025 was een goede maand voor autoverkopers in Nederland. Er kwamen 30.188 nieuwe personen­auto’s op kenteken wat 7,3 procent meer is dan in mei 2024. Daarmee doorbreekt de markt een reeks van vier maanden op rij waarin de cijfers daalden.

Vooral Kia is verantwoordelijk voor de groei in de verkopen. Het merk staat wederom bovenaan in het lijstje van meest geregistreerde merken. Kia verkocht 3.085 nieuwe auto’s afgelopen waarvan niet de EV3 (751 stuks), maar de Picanto (800 stuks) het topmodel was. Ook de Niro is nog steeds erg in trek met 623 verkopen in mei 2025.

Kia weer verslagen bij de modellen

Hoewel Kia de wind in de rug heeft, wordt het merk voor de tweede maand op rij verslagen. En weer is het de Skoda Elroq die de rest voorblijft. De crossover-EV is met 1.093 registraties goed voor 45 procent van de Skoda-verkopen in Nederland. Ik ben benieuwd of de nieuwe RS-versie voor nog wat extra verkopen gaat zorgen.

Meest geregistreerde merken in mei 2025

Kia (3.085 registraties, 10,2% marktaandeel) Škoda (2.406 registraties, 8,0% marktaandeel) Toyota (2.317 registraties, 7,7% marktaandeel) Volks­wagen (2.230 registraties, 7,4% marktaandeel) Volvo (1.824 registraties, 6,1% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in mei 2025

Škoda Elroq (1.093 registraties, 3,6% marktaandeel) Kia Picanto (800 registraties, 2,7% marktaandeel) Kia EV3 (751 registraties, 2,5% marktaandeel) Tesla Model Y (648 registraties, 2,2% marktaandeel) Toyota Yaris Cross (627 registraties, 2,1% marktaandeel)

Meest geregistreerde EV-modellen in mei 2025

Škoda Elroq (1.093 registraties, 10,5% marktaandeel) Kia EV3 (751 registraties, 7,2% marktaandeel) Tesla Model Y (648 registraties, 6,2% marktaandeel) Volvo EX30 (442 registraties, 4,3% marktaandeel) Tesla Model 3 (404 registraties, 3,9% marktaandeel)

Brandstofsoort autoverkopen mei 2025