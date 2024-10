Alpine ontwikkelt een gloednieuwe 3,5 liter V6!

Als je dacht dat Alpine alleen nog maar bezig was met elektromotoren en accu’s heb je het mis…

Een viercilinder in een Alpine, daar is helemaal niks mis mee. Dat is volledig historisch verantwoord en eigenlijk de enige juiste motor voor de A110. Alpine heeft echter ook een historie met de V6. Die maakte in de A310 zijn opwachting en was standaard in de GTA en de V6 Turbo te vinden.

Je had het misschien niet verwacht, maar op de Autosalon van Parijs staat Alpine nu met een gloednieuwe V6. We hebben het dus niet over een F1-auto of een Le Mans-auto met een V6, maar een concept car met een nieuwe motor. Dat lijkt niet in lijn met de tijdgeest, maar… deze V6 loopt op waterstof.

De verpakking van deze V6 kennen we al, want dat is de eerder gepresenteerde Alpine Alpenglow. Dit was niet zomaar een showauto: de Alpenglow kon ook daadwerkelijk rijden, met een viercilinder op waterstof. Deze motor klonk nog behoorlijk spectaculair ook.

Deze viercilinder heeft nu dus plaatsgemaakt voor een heuse zescilinder. Het gaat om een 3,5 liter grote V6 met een blokhoek van 100 graden en twee turbo’s. Dit resulteert in een vermogen van maar liefst 741 pk en een koppel van 770 Nm. Dat is 400 pk meer dan de viercilinder op waterstof. Alpine belooft ook een opwindend geluid, met een redline op 9.000 toeren.

Net als Toyota is Alpine dus druk aan het experimenteren met verbrandingsmotoren op waterstof. In een straatauto hoef je deze techniek voorlopig niet te verwachten, maar Alpine wil wel kijken wat de mogelijkheden zijn op Le Mans. Er liggen plannen om vanaf 2027 waterstofauto’s deel te laten nemen.