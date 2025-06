Audi A5 e-hybrid, goedkoper, sterker en lekker #test

Wellicht zie je de nieuwe Audi A5 nog niet zo vaak, maar deze e-hybrid PHEV versie gaat daar verandering in brengen.

En ja dit is eigenlijk de nieuwe Audi A4. De A5 was een coupé, cabriolet of een “vierdeurs coupé” (Sportback), de limousine en Avant hadden de modelnaam A4. Om een beter onderscheid te maken tussen de ICE en de elektrische modellen bedachten ze in Ingolstadt het volgende: de oneven nummers zijn voor de modellen die CO2 uitbraken, de even nummers voor elektrische versies.

Dat hebben ze een paar maanden volgehouden en weer overboord gezet. De nieuwe Audi A6 is er dus volledig elektrisch of als ouderwetse verbrenner. Best verwarrend allemaal.

Premium Platform Combustion (PPC)

Deze koets (en deze Audi A5) komt in principe dus met een verbrandingsmotor. Audi ontwikkelde het platform: Premium Platform Combustion (PPC). Porsche ontwikkelde het andere platform Premium Platform Electric (PPE). Audi bouwt daar de Q6 en A6 op, Porsche maakt er een Macan van.

Vooralsnog gebruikt Porsche het PPC platform niet, maar geen zorgen: alle tekenen wijzen erop dat er een Q5 van Porsche komt. De vorige benzine Macan was immers ook gewoon een hevig verbouwde Q5.

Goed: de A4 heet tegenwoordig de A5 en heeft altijd een verbrandingsmotor. Om de verwarring niet helemaal compleet te maken is Audi wel weer afgestapt om de motorvermogens met erg cryptische cijfers aan te duiden. Ook nieuw is de manier om duidelijk te maken dat je een plug-in hybride versie (PHEV) A5 hebt. Voorheen gebruikte Audi de term eTFSI, maar ze switchen nu naar de term e-hybrid.

Toch lekker dat we nog geen meter hebben gereden, maar wel al de halve dag aan de naamgeving bij Audi hebben kunnen spenderen. Ik zou ook nog even door kunnen gaan over de nieuwe OLED-achterlichten en de LED-koplampen, maar een stukje sturen is ook wel leuk…

Je hebt GEEN S5 nodig

De A5 Sportback en A5 Avant e-hybrid zijn er in twee versies. De ingrediënten zijn hetzelfde, maar bij de meer performance versie is Audi met de peper uitgeschoten. Serieus Audi, dit was niet nodig, maar lekker is het wel.

De basis wordt gevormd door een 2.0 TFSI turbo-benzinemotor die 252 pk en 380 Nm sterk is. Dat is op zich al niet eens behelpen, maar er is dus ook nog een elektromotor. Die levert 143 pk en is geïntegreerd in de behuizing van de zeventraps S tronic bak. Superlekker is dat de Audi engineers het voor elkaar hebben gekregen dat het systeemkoppel van 500 Nm/ 450 Nm al vanaf stationair toerental beschikbaar is.

Ook zonder launchcontrol komt de A5 e-hybrid dus lekker uit de startblokken. De “langzame” A5 e-hybrid doet de 0-100 in 5.9s, de snelle in 5.1s Tijdens een meting haalde ik met de A5 e-hybrid een tijd van 5,19s naar de 100, maar ik had dan ook een lekkere schnitzel voor de lunch gehad.

Over het systeemvermogen heb ik het nog niet eens gehad, de basis A5 e-hybrid heeft 299pk en er is dus ook een versie met 367 pk. Inderdaad dat is net zo veel als de S5 (die wel 0,6s sneller naar de 100 sprint).

In tegenstelling tot concurrerende hybrides (hallo BMW en Volvo) mag de A5 e-hybrid ook lekker doorstampen op de autobahn. Pas bij 250 km/u maakt de begrenzer er een eind aan. En ja zelfs op een niet lege autobahn tikte de teller van de A5 e-hybrid dat al even aan. Deze aandrijflijn is echt fantastisch voor de Audi A5.

Leuk voor de caravanbezitter: de A5 e-hybrid mag 1.900 kg trekken.

Een bak accucellen

Geheel volgens de laatste trends krijgt de A5 e-hybrid een vrij fors accupakket mee. De brutocapaciteit is 25,9 kWh, waarvan 20,7 kWh bruikbaar is. De elektrische range is 108 km, dus je kunt best veel van je ritjes volledig elektrisch doen.

Enige minpunt, er is geen snellaadmogelijkheid, je kunt de A5 e-hybrid alleen via een AC-lader met maximaal 11 kw (via drie fasen) opladen. Het zal voor de meeste mensen geen probleem zijn, maar het had het wel afgemaakt.

Na de eerste paar bochten op een fijne Duitse landstrasse net buiten Ingolstadt, was het ook wel duidelijk. Bij de Audi A5 e-hybrid is direct bij het ontwerp rekening gehouden met een plug-in hybride versie. Het accupakket zit verwerkt onder de kofferbakbodem, maar de A5 e-hybrid heeft geen zware kont zoals de PHEV’s van vroeger.

Killer features

Een prachtig interieur met dito materialen. Instappen voelt als thuiskomen, zonder dat het een tijdreis naar de jaren tachtig is. De combinatie van Audi virtual cockpit+ (11,9 inch) en het centrale MMI touchdisplay (14,5 inch) werken prima.

Voor het echte WOW-effect moet het spaarvarken helemaal worden leeggestort. De optionele OLED-achterlichten maken de winterritten een stuk vrolijker voor de achterliggers. De achterlichten hebben 6 OLED panelen met 364 segmenten. Heel bijzonder is dat die meerdere keren per seconde een ander beeld genereren, zonder dat lichtintensiteit verandert. Het is een beetje Efteling in je Audi. De achterlichten kunnen ook car-to-x communiceren, bijvoorbeeld door een waarschuwingsdriehoek te tonen. De remlichten zitten dan weer achter de OLED-panelen, wat een gaaf 3D effect creëert. Hoe we ooit zonder hebben kunnen leven….

Conclusie Audi A5 e-hybrid test

Dit is de versie waarop we hebben gewacht. Waar je vroeger nog wat kon klagen over net niet lekker samenwerkende elektromotor en verbrandingsmotor, nadert het nu bijna perfectie. Een klein beetje bagageruimte inleveren, wat meer gewicht, het lijken kleine offers om een veel betere A5 te rijden.

Voor 500 euro meer krijg je van Audi bijna het dubbele vermogen. De A5 TFSI 150 pk kost namelijk 56.990 euro, de A5 e-hybrid 299pk € 57.490. Dat is een no-brainer. Mocht je geen Sportback, maar een Avant willen, dan moet er 2.000 euro extra overgemaakt worden.

De stap naar de lekker dik uitgeruste 367 pk sterke e-hybrid is wel groot. Die is er alleen als A5 e-hybrid 367 pk S edition Competition 71.990,-. De A5 krijgt aanvullend bijvoorbeeld het optiekpakket zwart mee, alsmede een S line interieur met twin leder bekleding, elektrisch verstelbare voorstoelen, Matrix LED-koplampen plus, bijrijdersdisplay, 360 graden Topview camera en rode remklauwen. De financiële stap is groot, maar je moet jezelf af en toe verwennen. Je verdient het.

