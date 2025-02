Experts: we gebruiken Nederlandse wegen verkeerd

De manier waarop de Nederlandse wegen ingericht zijn is niet meer van deze tijd.

Van een bomvolle snelweg tot een stad waar het helemaal vast komt te staan. De afgelopen jaren zijn er wel wat updates geweest aan het wegennet, maar de basis van veel wegen gaat vele tientallen decennia terug. Wegen ontworpen in een tijd dat er veel minder verkeer was.

Het aantal verkeersdoden moet idealiter in 2050 naar nul, maar voorlopig gaat het de andere kant op. Mobiliteitsexpert Geert Kloppenburg deed onderzoek en doet in de Telegraaf zijn verhaal. Volgens hem kunnen er ongelukken voorkomen worden als gemeenten kritisch kijken naar de inrichting van wijken en hoe het verkeer zich beweegt.

Het onderzoek vond plaats in de wijk rond de Goudenregenstraat in Den Haag. Wat viel op? Verkeer dat zich op een ongebruikelijke manier beweegt, kriskras door de wijk. Ook uitstekende auto’s uit parkeervakken waren een ding. Moderne auto’s worden groter en groter, maar de parkeervakken groeien niet mee. Ook smalle fietspaden komt naar voren.

Dit onderzoek vond plaats in een Haagse wijk, maar de situatie is vergelijkbaar met tal van andere wijken in Nederland waar dezelfde of vergelijkbare zaken gebeuren. Aan gemeenten de opdracht om de juiste keuzes te maken. Welk verkeer welkom is in de wijk en wie niet.

Bij nieuwe woonwijken is makkelijker na te denken over een moderne situatie. Dat is lastiger op te lossen bij bestaande wijken, waarbij de ligging misschien al tientallen jaren hetzelfde is. De makkelijkste ‘oplossing’ van sommige gemeenten is het weren van auto’s. Bam, opgelost toch? Maar zo werkt het natuurlijk niet. Daarmee raak je weer een andere groep.

Het verplichten van een fietshelm kan bijdragen aan de veiligheid, denken de experts. De stijging van verkeersdoden komt deels door kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers. Met een helm is de kans op letsel of een fatale afloop kleiner.

Foto: benja01 via Autoblog Spots