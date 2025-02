Koop de enige Aston Martin Cygnet V8

De leukste Aston Martin Cygnet is die ene met een V8.

Soms zijn Britten knettergek. En dan krijg je de leukste projecten. Zoals het lepelen van een V8 in een Aston Martin Cygnet. Je weet wel, dat kleine stadsautootje gebaseerd op de Toyota IQ. Hoe je daar een V8 in kan lepelen, geen idee. Maar men heeft het voor elkaar gekregen. Eenmalig, want dit is een one-off.

Cygnet met achtcilinder

Het is de eerste keer dat de Aston Martin Cygnet V8 als occasion verschijnt, want de eerste eigenaar heeft het karretje altijd in zijn bezit gehad. Dit is geen LS-swap. Neen, de 4.7 liter grote atmosferische V8 uit de Vantage S heeft zijn weg gevonden naar deze Cygnet. De ombouw nam 10 maanden in beslag. De Britse RDW gaf goedkeuring voor het ding en sinds 2018 mag je gewoon met deze Cygnet V8 op de openbare weg rijden.

Het vermogen is hetzelfde gebleven. 436 pk en 490 Nm koppel, gekoppeld aan een 7-traps automaat. En dat op een gewicht van 1.375 kg. Om de Cygnet V8 nog een beetje bestuurbaar te houden werd het subframe van de V8 Vantage S gemonteerd, net als de ophanging. In het interieur tref je kuipstoelen, een rolkooi en heel veel carbon aan.

De Aston Martin Cygnet V8 sprint in zo’n vier seconden van nul naar honderd kilometer per uur. De topsnelheid? 273 km/u. Als je durft!

Slechts 2.900 mijl is er met de creatie gereden. En nu krijgt iedereen de kans om deze Aston Martin Cygnet V8 te bezitten, voor het juiste bedrag. Wat dat bedrag precies is, geen idee. Verkopende partij Nicholas Mee wil geen prijskaartje onthullen. Er zal ongetwijfeld de nodige interesse zijn in de knotsgekke Cygnet. Dit is zo’n project die alleen de Britten kunnen uitvoeren. Een klassieker van de toekomst, ook omdat er maar eentje bestaat.