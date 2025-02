Superchique toplimousine maakt helaas geen comeback

Geen comeback van LL Cool Jesque proporties voor een briljante chique limousine.

Soms denk je na over dingen waar je eigenlijk niet mee te maken hebt. Ik wil dan ook graag even de volgende trein der gedachten zoals de Engelsen zo mooi zeggen ter discussie stellen. Wanneer je een Rolls-Royce koopt, heb je allerlei keuzes. Wraith of Dawn als je coupé of cabrio wil, al wordt die eerste rol nu vervuld door de Spectre die ook nog eens elektrisch is. Cullinan als je een SUV wil. Enkel als je een sedan wil, mag je een keuze maken. Kies je de Phantom, de meest opulente auto die het merk bouwt. Of kies je de Ghost, de op één na grootste en meest opulente sedan van Rolls. Wat gezien de status van Rolls-Royce een beetje hetzelfde is als het op één na duurste gerecht uit De Librije is: dat is niet bepaald een frikandel speciaal (al zou dat wel een stunt zijn).

De duurste

Je kan dat op twee manieren bekijken. De Clarkson-manier, waar je de Phantom zou moeten kopen uit vrees dat je met je Ghost een Phantom tegenkomt en de eigenaar zich beter voelt dan jij. Ik bekijk het liever andersom. Ja, de Ghost is iets minder duur en dankzij zijn 7 Serie-basis ietsje ‘normaler’. Maar het zal nog steeds één van de beste automobielen zijn die je kan kopen als sterveling. Heb je dan echt die upgrade naar een Phantom nodig?

Bentley

Bij de grootste rivaal van Rolls-Royce, het eveneens Britse Bentley, is die keuze op basis van die laatste logica gemaakt. Bentley had namelijk ook twee dikke limousines in de aanbieding. De (Continental) Flying Spur als ‘instapper’ en de Mulsanne als topmodel. Daar blijft nu de Flying Spur van over, want de Mulsanne werd uit productie gehaald. Die laat enerzijds een gat over in de line-up, maar anderzijds wordt je prima bediend met een Flying Spur.

Toch lijkt Rolls-Royce met zowel de Ghost als de Phantom te kunnen blijven scoren. Dus moet de Mulsanne dan ook eens een comeback maken? Als het ligt aan Frank-Steffen Walliser, de nieuwe baas van Bentley, niet. Volgens hem was de Mulsanne ‘fantastisch’, maar ziet hij geen toekomst voor het segment. “Er is geen groei. Wel stabiliteit, maar we zien niet hoe je hier nog meer in kan groeien.”

De rest

Wat er allemaal wel gaat komen wordt nog een beetje raden, maar Walliser kan wel zeggen wat er niet of minder gaat komen. Zo komt er een ‘kleinere’ SUV als eerste EV onder de Bentayga, maar over de ooit genoemde ‘Mulsanne SUV’ blijft het stil. Ook is er momenteel nog geen concreet plan om de aardig heftige bijna 800 pk sterke V8 PHEV-setup te ontdoen van het elektrische gedeelte voor een instapmotor.

Desgevraagd laat Walliser ook weten dat projecten als de Bacalar en Batur, hele dure few-offs, vooral een hersenspinsel van voorganger Adrian Hallmark waren. Volgens Walliser is dat interessant, maar niet als je er te veel doet. “Je bouwt er één of twee en laat het daarna weer afkoelen. Timing en wat je bouwt is heel belangrijk voor dit soort auto’s”. Oh ja, en ook een grote rentree op Le Mans hoef je niet te verwachten. Het zou een mooi vervolg zijn van de winst met de Speed 8 in 2003, maar het heeft niet de hoogste prioriteit. (via Carthrottle)