Explorer nu 5k goedkoper dan de ID.4, met betere specs

Waarom zou je eigenlijk nog een ID.4 kopen als je ook een Ford Explorer kunt kopen?

Een Ford op Volkswagen-basis, we hadden het niet direct zijn aankomen. Toch is er nu de Ford Explorer EV, die op het MEB-platform staat. En daarmee heeft de Volkswagen ID.4 er een geduchte rivaal erbij gekregen. De Explorer EV ziet er namelijk beter uit dan de ID.4 (dat is een mening) én het is een betere deal (dat is een feit).

De deal wordt nu nog ietsje beter, want Ford maakt de Eplorer (tijdelijk) goedkoper. Ford haalt €2.950 van de prijs af, wat toevallig ook het subsidiebedrag is wat je kunt krijgen als particulier.

De Explorer is er nu vanaf €40.800. Als je ook nog subsidie aanvraagt kom je dus uit op €37.850. Voor dat bedrag krijg je de versie met 204 pk en de 79 kWh accu, die goed is voor 544 km range. Dat is geen verkeerde deal.

Zeker niet als je het vergelijkt met de Volkswagen ID.4. Die begint namelijk pas bij €44.990 en dan krijg je minder vermogen (170 pk) én een kleinere accu (52 kWh). De ID.4 is weliswaar een stukje groter, maar de Explorer EV is toch duidelijk de betere deal.

De ID.4 is natuurlijk niet de enige concurrent van de Explorer, dus we hebben er nog een paar op een rijtje gezet:

Ford Explorer EV Extended Range RWD (240 pk): €40.800

Skoda Enyaq 62 kWh (180 pk): €42.990

Volkswagen ID.4 Pure 52 kWh (170 pk): €44.990

Tesla Model Y RWD (299 pk): €45.990

Volvo EX40 Single Motor (238 pk): €45.995

De conclusie is nog steeds dat de Explorer is prima deal is, al is het natuurlijk wel een tijdelijk actiemodel. De Ford is zelfs voordeliger dan de Model Y, maar daar moeten we wel bij zeggen dat die een stuk groter is.