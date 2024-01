Nieuwe ID-modellen Volkswagen zijn voordeliger, maar niet goedkoper

Volkswagen introduceert een nieuwe modellijn voor vrijwel alle ID-modellen. Die zijn goed geprijsd, maar de vanafprijs verandert niet.

Voor de elektrische auto écht een goede deal is, moeten nog steeds de prijzen wat naar beneden voor wat je krijgt. Het gaat de goede kant op, maar het meeste voordeel is (nog) niet bereikt. Volkswagen introduceert een nieuwe modellijn voor de ID.3, ID.4, ID.5 én ID.7, die het merk ‘voordelig!’ noemt. Ondertussen is het niet zo dat deze nieuwe versie de vanafprijs beïnvloedt, eerder dat je wat sneller verwend wordt met mooi spul.

Volkswagen ID.3

De nieuwe versie heet Pro Business. Deze is per direct beschikbaar op de eerdergenoemde ID-modellen. Bij de ID.3 gaat het wel om een vrij klein prijsverschil. De ID.3 is er vanaf 39.990 euro, de Pro Business kost 41.990 euro. Je krijgt dan standaard een metallic kleur, 18 inch velgen, LED Matrix-lampen alsof het de duurste versie is en het grote display. De Pro Business is ook inclusief stuur- en stoelverwarming. Best een flinke upgrade en voor die 41.990 euro een no-brainer, lijkt ons. Maar de vanafprijs blijft 39.990 euro voor de ID.3. Overigens is de Pro Business enkel beschikbaar met de 58 kWh accu (de kleine), voor de beste 77 kWh-accu heb je de duurdere Pro S nodig. Het is dus wel een soort basisversie.

Volkswagen ID.4 en ID.5

Bij de Volkswagen ID.4 en ID.5 staat de Pro Business ietsje hoger in de pikorde. Dat verklaart ook dat de nieuwe versie 50.990 euro kost bij de ID.4, wat veel meer is dan de 45.990 euro die de ID.4 standaard kost. De upgrades zijn vergelijkbaar met de ID.3: meer opties inbegrepen bij een lager bedrag. Ook valt dit in de toon met een update voor de ID.4 en ID.5: zowel het infotainment als de aandrijflijn wordt overgenomen vanuit de ID.7.

Volkswagen ID.7

Bij de ID.7 is er iets grappigs aan de hand op de bestellijst: de Pro Business is de enige die op de lijst staat. Deze wordt dus niet toegevoegd: dit ís de ID.7. Er komt een ID.7 Pro (zonder Business) voor 59.990 euro, maar voor nu op dit moment is 61.490 euro de vanafprijs voor de ID.7. Wederom volgt de versie het recept van meer uitrusting voor minder. De strategie lijkt te zijn dat je gepaaid wordt met een klein prijsverschil, zodat de Pro Business beter uit de verf komt. Zoals in de titel gezegd: wel voordeliger, niet goedkoper.