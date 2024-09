Mansory vergeet de nieuwe Range Rover Sport lelijk te maken

Mansory is even niet zichzelf, want hun nieuwste creatie doet geen pijn aan de ogen.

De nieuwe Range Rover Sport is zo clean, dat het bijna (let op: bijna) saai wordt. Daarom zou deze auto een paar subtiele accessoires nog wel kunnen hebben. Daarvoor moet je normaalgesproken niet bij Mansory zijn, maar hun nieuwste creatie is eigenlijk verrassend ingetogen.

Het meest opvallende onderdeel zijn eigenlijk de velgen. Dit zijn putdekselvelgen in 23 of 24 inch die Mansory eerder al op diverse ander auto’s heeft gebruikt. Ze zijn dus niet speciaal voor de Range Rover ontworpen, maar ze passen eigenlijk wel heel goed bij de auto.

Uiteraard is de auto ook voorzien van diverse carbon lipjes, carbon spiegelkappen en een carbon diffuser. Het valt misschien niet meteen op, maar de ronde uitlaten die de Range Rover Sport SV standaard heeft zijn vervangen door hoekige exemplaren.

Bij Mansory is de grootste verrassing altijd het interieur. Wat zouden deze keer gekozen hebben? Groen leer met roze accenten? Paars met geel? Nee, niets van dat alles. Het interieur is gewoon stemmig zwart. We zien hier en daar wat Mansory-logo’s, maar het interieur oogt verder gewoon standaard. We zijn bijna teleurgesteld.

Er wordt niet gesmeten met pk’s en Nm’s, dus we gaan er vanuit dat de motor ook nog standaard is. In het geval van de SV betekent dat: 635 pk. Is deze Mansory Range Rover Sport toch niet dat je ding? Dan kun je ook voor de Overfinch Range Rover Sport gaan, in WRX STi-spec.