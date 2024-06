Eindelijk: de mooiere versie van de ID.4 arriveert in Nederland

De nieuwe Ford Explorer EV is geland in Nederland.

Je was het misschien alweer vergeten, maar de Volkswagen ID.4 – die al 4 jaar op de markt is – krijgt nog een broertje. En dit keer geen VAG-familielid, maar een Ford. Ondanks het feit dat Ford de techniek zo kant-en-klaar kon overnemen, liet deze auto toch nog lang op zich wachten.

De Ford Explorer EV – want daar hebben we het over – werd in maart vorig jaar onthuld, en zou nog hetzelfde jaar leverbaar worden. De introductie werd echter uitgesteld. Iets met veiligheidsvoorschriften voor de accu’s. Maar nu is het eindelijk zover: de leveringen van de Explorer EV zijn begonnen. Autoblog-lezer Bjorn wist namelijk een verse lading te spotten in de haven van Vlissingen.

We moeten er wel bij zeggen dat deze auto’s Nederland waarschijnlijk weer gaan verlaten. De Explorer EV wordt namelijk geproduceerd in Keulen, dus dan komen ze niet via Vlissingen Nederland binnen. Maar dit betekent in ieder geval dat de productie van de elektrische Explorer – niet verwarren met de grote Explorer – op gang is gekomen.

De Nederlandse prijzen konden we in maart al melden: de Explorer EV is te bestellen vanaf €41.450. Daarmee is ‘ie goedkoper dan de ID.4 met dezelfde aandrijflijn en accu. Bovendien heb je voor €45.950 de Long Range met een actieradius van 602 km. Dat is 50 km meer dan de Volkswagen én je bent 4 mille goedkoper uit.

De Ford Explorer EV heeft dus zeker wat toe te voegen ten opzichte van de Volkswagen ID.4. Het is niet alleen een beter deal, hij ziet er ook nog eens beter uit (naar de bescheiden mening van ondergetekende). Zelfs ten opzichte van de Tesla Model Y is het een goede deal: een Model Y met 600 km range is namelijk duurder. Al met al best een interessante nieuwkomer dus.

Met dank aan Bjorn voor de foto!