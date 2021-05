Explorer Timberline is een 'Allroad Allroad' - Autoblog.nl

Met de Explorer Timberline heb je een extra SUVVE SUV. Of zoiets.

Het idee van een iets stoerdere stationwagon om het gemis van een échte crossover of SUV te omzeilen is niet nieuw. Denk aan auto’s als de Subaru Legacy Outback, Audi Allroad quattro en Volvo V70 Cross Country. Het idee was altijd hetzelfde: een iets grotere rijhoogte, vierwielaandrijving, zwarte bumpers en een folder vol met stoere mensen die een dynamische levensstijl leiden. Oh ja, en per toeval met een Allroad in de rimboe zijn beland.

Ook Ford heeft een dergelijke modellijn: de ‘Active’-versies. Dat is de variant voor actieve mensen. Nu zie je die Active-modellen bijna nooit. Hoogstwaarschijnlijk omdat actieve mensen de fiets pakken in plaats van de auto. Maar het kan stoerder. Er is nu namelijk een Explorer Timberline. Deze geweldig bedachte naam behelst een heel offroad-pakket.

Uitrusting

Standaard krijgt de Explorer Timberline de ‘heavy duty’-schokdempers van de politieauto’s (de Explorer is in sommige landen veel gebruikt als politieauto). Daarbij zijn meteen even de veren aangepakt. De stoere Ford staat namelijk nu 2 centimeter hoger op zijn wielen. Over wielen gesproken, dat zijn 18″ velgen met flinke Bridgetone Dueler A/T-banden in de maat 265/65 R18.

Het vierwielaandrijvingssysteem is nog even herzien. Het systeem kan afhankelijk van de omstandigheden het vermogen verdelen over de wielen. Daarnaast er is nu een sperdifferentieel op de achteras. Het is een zogenaamd Torsen-differentieel. Normaal gesproken gaat het vermogen naar het wiel met de minste weerstand. Als een wiel begint te spinnen (want je bent in een plas gereden), dan zal het andere wiel gaan meedraaien.













Kleur Explorer Timberline

Je kan de extra stoere auto herkennen aan de diverse logo’s en de unieke groene lakkleur: Forged Green Metallic. De behuizing van de koplampen en achterlichten is nu zwart. Dat is tevens ook de kleur van de logo’s. De grille is nu ook in ‘Carbon Grey’ uitgevoerd. Dan wordt het geheel wordt afgemaakt met een rode streep door de bumper en een rood sleepoog. Er is slechts één motor beschikbaar: een 2.3 liter grote Ecoboost viercilinder met 300 pk en 420 Nm. Deze is gekoppeld aan een tientrapsautomaat.

De Ford Explorer wordt in Nederland verkocht, maar enkel als Hybrid in de sportieve ST-Line trim. De kans dat de Explorer Timberline onze kant op komt, achten wij niet groot.