NL vanafprijs Ford Mustang tienduizenden euro's omhoog - Autoblog.nl

Alternatieve titel: Ford Mustang in Nederland alleen nog met die dikke motor te verkrijgen. Het is bye bye voor de 2.3 EcoBoost.

Al jaren is de Ford Mustang in twee smaakjes te verkrijgen. Met 2.3 EcoBoost en de 5.0-liter V8. Die viercilinder is echt niet onaardig, maar je krijgt er bij lange na niet zo’n grote bakkes op je gezicht van als met de vijfliter V8. Het nadeel is natuurlijk de prijs. Zeker hier in Nederland is het prijsverschil bizar.

Van een prijsverschil is nu niet langer sprake. Simpelweg omdat Ford heeft gesneden in het aanbod. De 2.3 EcoBoost is uit het gamma voor de Mustang, waardoor het model nog enkel verkrijgbaar is in combinatie met de 5.0 V8. Daarmee ligt de vanafprijs van een Mustang op € 98.635, aldus de website van Ford.

2.3 EcoBoost Mustang niet populair

Volgens Autocar zijn tegenvallende verkopen de reden voor het verdwijnen van de viercilinder. In het Verenigde Koninkrijk koos slechts 15 procent van de Mustang-kopers voor de vierpitter. De overige 85 procent opteerde voor de 5.0-liter grote V8.

Het aanbod bestaat nu uit twee varianten. De Mustang GT en de Mustang Mach-1. Laatstgenoemde is het lekkerste snoepje van de twee, maar daar moet je ook minimaal € 115.115 voor neertellen.

Langzaam maar zeker verdwijnt de 2.3 EcoBoost motor van het toneel. Van de laatste generatie Focus kwam al geen RS. Het blok is nog wel te verkrijgen in de huidige generatie Focus ST.