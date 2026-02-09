Ferrari EV heeft een naam en een compleet nieuw interieur!

Zo ziet de Ferrari van de nabije toekomst er vanbinnen uit.
De cabines van Ferrari’s zijn heilige plekken. Daar ga je dus uiterst voorzichtig mee om. Vandaar dat Ferrari lang vasthoudt aan één ontwerp voor de binnenkant. Nu is het moment weer gekomen om het interieur van nieuwe Ferrari’s een makeover te geven. En wat voor transformatie heeft het interieur ondergaan: je herkent het bijna niet meer terug!
De nieuwe interieurindeling komt voor het eerst in de elektrische Ferrari. Het merk grijpt dit moment aan om de naam van de EV bekend te maken: Ferrari Luce.
Eén persoon staat bij dit interieur centraal: de bestuurder. Helaas resulteert dit niet in een centrale zitpositie. Deze persoon achter het stuur moet zo min mogelijk afgeleid worden van de belangrijkste bezigheid in een Ferrari: rijden. Daarom is er gekozen voor combinatie van fysieke knoppen en drie displays in plaats van een Hyperscreen over de hele breedte. Lekker bezig Ferrari!
Van die schermen vormen er twee het instrumentenpaneel voor de bestuurder. Deze schermen zitten vast aan de stuurkolom en bewegen daarom mee met de stuurbewegingen. Zo blijft de informatie beter leesbaar. Het is voor het eerst dat Ferrari dit doet. Cool! Ja, het is digitaal, maar heeft wel de look en feel van een analoog dashboard.
Het derde scherm, het middendisplay, kan trouwens naar de bestuurder of passagier worden gedraaid. Eronder vind je een boel fysieke knoppen voor de meestgebruikte functies, zoals de airco en stoelverwarming. Daarnaast zijn er wat schakelaars die weer andere functies bedienen.
Retro-stuur
Ook het belangrijkste onderdeel in de Ferrari, het stuur, is ingestoken zoals liefhebbers het willen zien. Geen moeilijke haptische knopjes of touchscreentjes, maar weinig en enkele fysieke knoppen op een ouderwets driespaaksstuur met een ronde knop in het midden waar het Ferrari-logo op prijkt. Vrees niet: de manettino is nog wel gewoon aanwezig. Sterker nog, er zijn er nu twee van: voor de rijmoid en
Het starten van een toekomstige Ferrari wordt ook een hele belevenis. De sleutel is gewoon nog een fysiek onderdeel en bestaat helemaal van glas met klein display. Wanneer je de sleutel in de houder plaatst, verandert de kleur en wordt de cockpit geactiveerd. Zoals in een vliegtuig kun je via een knop in het dak, de motor starten.
Ik ben benieuwd wat jij vindt van het nieuwe interieur van de elektrische Ferrari Luce: geslaagd of niet? Laat het hieronder weten!
Reacties
piedlourd zegt
Ik dacht even dat het een gameconsole was voor de playstation of zo.
Ziet er wel goedkoop uit. Maar zal vast duur zijn :-)
Motomoto zegt
Interieur van een bestelbus. Vreselijk!
oversoft zegt
Het lijkt wel een vrachtwagen. Wat ontzettend goedkoop.
Stefje zegt
Je ziet dat ex-Apple designer Ivy eraan gewerkt heeft. Ik ben niet overtuigd. Wat is er mis mee om het bestaande interieur weer van knoppen te voorzien? Dit lijkt wel alsof je Apple widgets rondom je stuur hebt.
Stefje zegt
Jony Ive moest dat zijn*
HZW zegt
Jonathan Ive
waterisnat zegt
richting aanwijzer met twee knoppen op het stuur ipv stangetje??
mashell zegt
Heeft Ferrari al jaren. Je dacht toch niet dat Tesla dat zelf bedacht had?
kniesoor zegt
Het stuurtje heeft een mooi basic design, gaat ongetwijfeld navolging vinden in de aftermarket markt. Na verwijdering van de Manettino-achtige aanhangsels, die vallen wat minder in de smaak.
elchapo zegt
Doet me denken aan het speelkeukentje van mijn kleine neefje..
jaso013 zegt
Al de materialen goed zijn en dus geen plastic dan vind ik het eigenlijk wel geslaagd zo!
mashell zegt
Simpel, ouderwets en goedkoop. En wat een dun stuur. Dit verwacht je in een Ducato, niet in een Ferrari.