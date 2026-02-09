Ferrari EV heeft een naam en een compleet nieuw interieur!

Zo ziet de Ferrari van de nabije toekomst er vanbinnen uit.

De cabines van Ferrari’s zijn heilige plekken. Daar ga je dus uiterst voorzichtig mee om. Vandaar dat Ferrari lang vasthoudt aan één ontwerp voor de binnenkant. Nu is het moment weer gekomen om het interieur van nieuwe Ferrari’s een makeover te geven. En wat voor transformatie heeft het interieur ondergaan: je herkent het bijna niet meer terug!

De nieuwe interieurindeling komt voor het eerst in de elektrische Ferrari. Het merk grijpt dit moment aan om de naam van de EV bekend te maken: Ferrari Luce.

Eén persoon staat bij dit interieur centraal: de bestuurder. Helaas resulteert dit niet in een centrale zitpositie. Deze persoon achter het stuur moet zo min mogelijk afgeleid worden van de belangrijkste bezigheid in een Ferrari: rijden. Daarom is er gekozen voor combinatie van fysieke knoppen en drie displays in plaats van een Hyperscreen over de hele breedte. Lekker bezig Ferrari!

Van die schermen vormen er twee het instrumentenpaneel voor de bestuurder. Deze schermen zitten vast aan de stuurkolom en bewegen daarom mee met de stuurbewegingen. Zo blijft de informatie beter leesbaar. Het is voor het eerst dat Ferrari dit doet. Cool! Ja, het is digitaal, maar heeft wel de look en feel van een analoog dashboard.

Het derde scherm, het middendisplay, kan trouwens naar de bestuurder of passagier worden gedraaid. Eronder vind je een boel fysieke knoppen voor de meestgebruikte functies, zoals de airco en stoelverwarming. Daarnaast zijn er wat schakelaars die weer andere functies bedienen.

Retro-stuur

Ook het belangrijkste onderdeel in de Ferrari, het stuur, is ingestoken zoals liefhebbers het willen zien. Geen moeilijke haptische knopjes of touchscreentjes, maar weinig en enkele fysieke knoppen op een ouderwets driespaaksstuur met een ronde knop in het midden waar het Ferrari-logo op prijkt. Vrees niet: de manettino is nog wel gewoon aanwezig. Sterker nog, er zijn er nu twee van: voor de rijmoid en

Het starten van een toekomstige Ferrari wordt ook een hele belevenis. De sleutel is gewoon nog een fysiek onderdeel en bestaat helemaal van glas met klein display. Wanneer je de sleutel in de houder plaatst, verandert de kleur en wordt de cockpit geactiveerd. Zoals in een vliegtuig kun je via een knop in het dak, de motor starten.

Ik ben benieuwd wat jij vindt van het nieuwe interieur van de elektrische Ferrari Luce: geslaagd of niet? Laat het hieronder weten!