Ferrari heeft eindelijk de naam Testarossa terug

Testarossa is weer gewoon van Ferrari, en niemand anders.

Testarossa is een van de meest iconische modelnamen van Ferrari. Toch had Ferrari niet langer de rechten op deze naam in handen, sinds ze in 2017 een rechtszaak verloren. Na jarenlang juridisch getouwtrek hebben ze nu toch weer de naam Testarossa terug weten te krijgen.

Het begon allemaal met een rechtszaak van een Duitse speelgoedfabrikant genaamd Kurt Hesse. Hij vond dat Ferrari de rechten op de naam had verspeeld, omdat ze deze al jaren niet gebruiken. Wat bleek? Hij kreeg nog gelijk ook in de rechtbank.

In Maranello – waar ze hun merkrechten fanatiek beschermen – zullen er ongetwijfeld een paar krachttermen gevallen zijn. Uiteraard lieten ze het hier niet bij zitten en gingen ze in beroep. Deze juridische strijd heeft vervolgens jarenlang geduurd.

Inmiddels heeft het Gerecht – onderdeel van het Europese Hof van Justitie – zich over de zaak gebogen. Zij komen tot een hele andere conclusie: Ferrari heeft de naam Testarossa wel degelijk in gebruik. Bijvoorbeeld door het verkopen van gecertificeerde tweedehands exemplaren, onderdelen en schaalmodellen.

Het Gerecht overrulet daarom de eerdere uitspraken van het EUIPO, het bureau voor intellectuele eigendom. Ferrari heeft nu dus gewoon de rechten op de naam Testarossa weer in handen. Zoals het hoort.

Deze uitspraak is ook goed nieuws voor andere autofabrikanten. Er zijn immers nog wel meer iconische namen die al lang niet meer op een auto gebruikt zijn. Maar dat betekent dus niet dat iemand anders er zomaar mee aan de haal kan gaan.

Bron: Courthouse News Service

Foto: Testarossa in Breda, gespot door @style