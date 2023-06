Let op: code oranje noodweer in Nederland

Noodweer in Nederland. Dat wordt lekkere paniek!

Het is de afgelopen dagen heerlijk genieten. De complete Autoblog-redactie loopt op dit moment in een korte broek. Er is werkelijk waar geen enkel redactielid dat zich schaamt voor zijn kuiten en dat is een goede zaak. Met name @nicolasr heeft schitterende kuiten. Maar de korte broek kan binnenkort in de kledingkast, want er is code oranje afgegeven!

Dat heeft het KNMI gedaan. Dat gebeurt vanaf nu, namelijk vanaf 15:00. Dat wil niet zeggen dat het het dan meteen slecht weer is, maar je bent wel gewaarschuwd.

Noodweer met grote hagelstenen

Het KNMI waarschuwt namelijk voor flinke onweersbuien die eraan zitten te komen. Deze zullen gepaard gaan met enorm veel neerslag in de vorm van regen en hagelstenen van 2 centimeter dikte. Tevens gaat het enorm waaien, dus verwacht een hoop rondvliegende voorwerpen (dakpannen…) en omvallende bomen. De regen zal flinke overlast veroorzaken als het enorm regent, kan het niet direct worden opgenomen. Ergo: je kan weer gaan pompen in de kelder.

Rijkswaterstaat verwacht dan ook grote drukte op de weg. Het noodweer komt vanuit het zuiden en trekt van daaruit naar het noorden. De waarschuwing geldt voor het gehele land, behalve voor Noord-Holland, Friesland, Groningen en de Antillen, om met Herman Finkers te spreken.

Tot 21:00, daarna weer lekker

Het KNMI waarschuwt dat het ook plaatselijk en plotseling heel erg te keer kan gaan. Dus als het nog twee uur zonnig is bij jou, wil dat niet zeggen dat dat zo blijft.

Voor de verkeersdeelnemers raadt men aan voldoende afstand te houden. Heel handig. Het is lange tijd droog geweest, dus reken er maar op dat het flink glad gaat worden op het asfalt. Mocht het mogelijk zijn om een avondje door te werken, om 21:00 verwacht men dat het klaar is met de buien.

Fotocredit: VW-boot op Omega, door @munich, via Autoblog Spots.