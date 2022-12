Blijf weg van de A12! Ik herhaal, blijf weg van de A12!

Is sowieso geen slecht advies, maar deze dagen moet je zeker weg blijven van de A12. Zeker in de buurt van Den Haag…

We hebben het al vaker gezegd, de A12 is gewoon de irritantste snelweg van Nederland en die naam maakt hij nu opnieuw waar. (Ja, ook voor de Hardwerkende Nederlandse Vuurwerkliefhebber die zijn knallers uit Duitsland haalt…)

Want wellicht was je het vergeten, maar dat vermaledijde lint asfalt dat A12 heet, is vanaf NU voor drie dagen dicht.

Inderdaad, ze zijn bezig om de Nelson Mandelabrug te repareren. Of gewoon Mandelabrug, volgens de locals uit Zoetermeer. Dat ding zit vol met levensgevaarlijke barsten en uitgescheurde schroefgaten en moet per direct gefikst worden.

En daarom zingen wij nu in koor…

Blijf weg van de A12, blijf weg van de A12!

Als eerste beginnen de vaklieden met het optillen van het deel van de brug dat boven de A12 hangt. Dat heeft een gewicht van 800 ton. Twee speciale wagens met 200 wielen gaan het wegdek optillen en vervolgens verplaatsen naar de zijkant van de weg.

De brug gaat daarna naar een werkterrein tussen de A12 en het spoor. Daar wordt het door vier hijskranen op de grond gezet. Vervolgens wordt het nieuwe brugdeel weer terug op z’n plek gehangen. En al wordt de oude brug gesloopt, de nog goede onderdelen worden hergebruikt.

Het is de bedoeling dat de A12 zaterdagmorgen om 8.00 uur weer open gaat.

Jij wil natuurlijk de beelden zien

Maar goed, alleen met tekst is dit ook maar een droog bericht. Daarom hebben we de beelden voor je. Kun je met je eigen ogen zien hoe het eraan toegaat in Zoetermeer.

Sluiten wij af met dit laatste, maar niet minder gemeende advies:

BLIJF WEG VAN DE A12!!1!