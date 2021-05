Extra milde i30N is stiekem de leukste? - Autoblog.nl

Een extra milde i30N is eigenlijk een prima hot hatch, toch?

Het is een van de leukere ‘betaalbare’ auto’s van dit moment, waarmee je elke dag gebruik van kunt maken. We zetten ‘betaalbare’ tussen haakjes, want ook een beetje hot hatch kost tegenwoordig een vermogen.

Voor een beetje ‘GTI’ ben je in het C-segment tegenwoordig al snel 50 mille kwijt. Toegegeven, ze zijn wel sneller, luxer, capabeler en ruimer dan 20 jaar geleden. Dat geldt ook voor de Hyundai i30N. Het topmodel van die i30-range was destijds ook al gauw een halve ton in euro’s. Onlangs is het model gefacelift. Toen konden werd de nadruk gelegd op de topversie, de i30N Performance.

Extra milde i30N

Nu is er ook een model zonder ‘Performance’. Dat moet de instapper van de range worden, net als enkele jaren geleden. De motor is dezelfde 2.0 Theta-II-viercilinder turbo. Echter, in plaats van 280 pk, levert de extra milde i30N ‘slechts’ 250 pk. Het koppel is wel identiek: 353 Nm. Maar let op, het moment dat het wordt geleverd is wél iets afwijkend. In beide gevallen staat het maximale koppel klaar bij 1.500 toeren. De gewone i30N houdt het ‘vast’ tot 4.000 toeren. De motor in de Performance levert het tot 4.500 toeren.

Prestaties

De prestaties van de extra milde i30N zijn dan ook nog altijd in orde. Van 0-100 km/u accelereren duurt 6,4 tellen in plaats van 6,1. De topsnlheid is alsnog begrensd op 250 km/u. Ook zit je qua uitrusting goed. Apple Carplay, climate control, LED-koplampen, adaptieve demping en een sportuitlaat zijn uiteraard standaard. Je zult helaas wel een paar dingen moeten missen in de milde i30N. Zo zijn de remmen iets kleiner. De wielen zijn nu 18″ (ipv 19″) en niet gesmeed, zoals de 19 inchters dat wel zijn. Naast de wielen is er nog een visueel verschil: de i30N zonder ‘Performance’ heeft geen privacy glass standaard.

De extra milde i30N is nu voor de Duitse markt aangekondigd. Of deze ook naar Nederland komt, valt nog te bezien. De pre-facelift i30N was op het laatst in Nederland alleen als Performance leverbaar. De auto is (nog) niet aangekondigd voor ons land.

In Duitsland wordt de auto enkel geleverd als vijfdeurs hatchback en uitsluitend met de zesbak. De prijs bij onze Oosterburen is zeer scherp: 32.995 euro! Als je een Fastback en/of automaat wil, moet je automatisch kiezen voor de i30N.