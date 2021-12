Ontwikkeling ICE Hyundai stiekem gestaakt

Ze zien het niet meer zitten met de verbrandingsmotor. De ontwikkeling van de ICE bij Hyundai is gestaakt.

“Hoe is de Hyundai Ioniq 5 eigenlijk?”. Het is een veel gehoorde vraag op feestavonden met de familie. Veel mensen die nu zakelijk een auto mogen uitkiezen, komen telkens op een Ioniq 5 uit. Qua laadtijden, range, prijs, prestaties, uitrusting, design en kwaliteit scoort de auto uitstekend. Mensen die voorheen geen Hyundai overwogen, doen dat nu dus wel.

Komt dat omdat de Hyundai’s met ICE-motor minder goed zijn? Het antwoord is tweeledig. De Hyundai Ioniq 5 is een bijzonder goede auto, ook zonder de aandrijflijn. Maar mede dankzij de elektrische motoren (800V systeem) is het ook op dat gebied een populair ding. Moet Hyundai nu ook gaan doorontwikkelen om de ICE’s nog wat populairder te maken?

Ontwikkeling ICE Hyundai gestaakt

Nou, nee. Dat gaat niet gebeuren. Althans, als we Business Korea mogen geloven (check het artikel hier). Volgens hen is Hyundai namelijk gestopt met de ontwikkeling van hun ICE’s (de verbrandingsmotoren dus). Het Namyang R&D-centrum is omgetoverd tot ontwikkelingscentrum voor EV-techniek. Dat is een enorme stap als je bedenkt dat Hyundai daar 12.000 mensen in dienst heeft.

Niet alleen heeft Hyundai de R&D-centra omgezet naar EV-ontwikkelingscentra. Ook is de structuur gewijzigd. Alle aparte afdelingen moeten op deze wijze veel sneller met elkaar kunnen schakelen om zo de ontwikkeling van de techniek te versnellen.

Veel ICE’s

In Nederland doet Hyundai het lekker met zijn elektrische modellen. De Ioniq, Kona Electric en Ioniq 5 zijn prijstechnisch gezien interessante auto’s, wat ook tot uiting komt in de verkoopcijfers. Mochten de geruchten kloppen, zet Hyundai wel een enorme stap.

Het Zuid-Koreaanse merk verkoopt alsnog enorm veel auto’s met een verbrandingsmotor wereldwijd. En ondanks dat in Europa het lastig wordt om ze te verkopen na 2030-2035, zullen ze in andere delen van de wereld alsnog in trek blijven.

Via: Motor1.com