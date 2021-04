Formule 1 keert terug naar Turkije ten koste van Canada - Autoblog.nl

Fan van de GP van Canada? Helaas: de Formule 1 GP van Canada dit jaar gaat niet door en het weekend wordt aan Turkije gegeven.

Als onvoorspelbaarheid één van je favoriete aspecten van de Formule 1 is, dan zijn de kalenders van zowel 2020 als 2021 helemaal voor jou. Alles kan veranderen op het laatste moment. Vandaag werd duidelijk dat er dit jaar toch geen GP van Canada komt.

Geen Canada

De GP van Canada zou op 13 juni plaatsvinden. De Formule 1 kan echter niet naar binnen in Canada zonder 14 dagen in quarantaine te zitten. Eén week voordat er neergestreken wordt in Canada, zit het hele circus echter nog in Azerbeidzjan. Dit wordt te moeilijk en dus moet de Formule 1 Canada overslaan dit jaar.

Turkije

Een vervanger voor de Formule 1 GP van Canada is trouwens al gevonden. De GP van 13 juni wordt gereden in Turkije. De Turkse GP kwam vorig jaar terug van weggeweest en wist gelijk opmerkelijk te zijn. Niet alleen vanwege de spiegelgladde baan, ook omdat dit de race was waarmee Lewis Hamilton zijn zevende titel klaarspeelde. Turkije zou weer verdwijnen in 2021, maar nu kunnen we toch genieten van Formule 1 in Istanbul.

Tegemoetkoming

Er kon publiek komen tijdens de Formule 1 GP van Canada, dus die mensen komen van een koude kermis thuis. Wel werkt de organisatie van de F1 hard eraan om die mensen te voorzien van een tegemoetkoming in de vorm van hun geld terug of kaartjes voor de GP van Canada in 2022. Dit jaar moeten we het dus even zonder Canada doen. Ach, Turkije is ook leuk, toch?